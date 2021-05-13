الأهالى يلتقطون الصور التذكارية بعد إلغاء صلاة العيد بمسجد مصطفى محمود

حرص العشرات من الأهالي والأطفال على التقاط صور السيلفي التذكارية في وسط فرحة وضحكات ولبس العيد، وذلك عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد وإغلاق مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وكانت قد أعلنت رئاسة الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن مجموعة من القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية والتعامل مع أزمة فيروس كورونا خلال الأسبوعين المتعلقين بعيد الفطر المبارك والتي بدأ تطبيقها صباح الخميس الماضي ولمدة أسبوعين بدءًا من يوم 6 مايو الجاري وحتى 21 مايو، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وتم تحديد إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء 12 مايو وحتى يوم الأحد 16 مايو لتكون إجازة العيد 5 أيام.

وتضمنت الإجراءات مجموعة من القرارات وهي أن تغلق كافة المحال، المولات التجارية، المقاهي، دور السينما والمسرح، الكافيهات، والكافيتيريات في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك بهدف تلاشي الزحام على المحال والأماكن العامة خلال الأيام الجارية والحد من تفشي فيروس كورونا.

والجدير بالذكر أن الحكومة، بالتعاون مع وزارة الصحة، تبذل قصارى جهدها لرفع كافة الاستعدادات والتأكيد على الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا والحد من انتشاره، خلال الأيام الجارية خاصة خلال أوقات الأعياد والاحتفالات.