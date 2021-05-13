الخميس 13 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أهالى أسوان يؤدون صلاة عيد الفطر وسط إجراءات احترازية مشددة (صور)

صلاة العيد بأحد مساجد
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان

أدى العشرات من أهالي أسوان، صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الشيخ عبدالمجيد نصير بمنطقة القطبي وسط مدينة أسوان، جاء ذلك في أجواء مليئة بالفرحة والبهجة احتفالًا بعودة صلاة العيد مرة أخرى بالمساجد، وحلول العيد.

وحرص الأهالي خلال توافدهم لإداء صلاة عيد الفطر المبارك على اصطحاب المصليات الخاصة بهم، وارتداء الكمامات الواقية ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبعد الانتهاء من الصلاة حرص بعض الأهالي على تقديم التهنئة لبعضهم البعض بحلول عيد الفطر المبارك، وسط أجواء مليئة بالفرحة والسعادة.

ووجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع أقسام الشرطة وإدارات مديرية الأمن، للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمجابهة انتشار فيرس كورونا.

وأكد محافظ أسوان فتح غرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات من المواطنين عند حدوث أي تجمعات أو تزاحم مع استقبال الشكاوى المتعلقة بالمرافق العامة والنظافة ومتابعة حالات كورونا، لافتًا إلى أنه سيكون هناك متابعة دقيقة لتوافر السلع الغذائية والأساسية والبترولية المختلفة، علاوة على رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف والمستشفيات.

صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
صلاة العيد بأحد مساجد أسوان
مبارك العيد أسوان المواطنين فيروس كورونا

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