محافظ البحيرة يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد التوبة بمدينة دمنهور

أدى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة يرافقه العديد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ وأعضاء مجلس النواب لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بجامع التوبة بمدينة دمنهور.



وهنأ اللواء هشام آمنة، شعب البحيرة بحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن ينعم الله على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والرخاء والازدهار فى ظل القيادة السياسية الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.



وقدم محافظ البحيرة التهنئة للمصلين بحلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن سعادته لمشاركتهم فرحة العيد، مؤكدًا على أن الأعياد فرصة للتسامح والعفو وصلة الأرحام والبر والإحسان إلى الفقراء والمساكين، مشيرًا إلى أهمية صلة الأرحام وإدخال الفرحة والسرور على الجميع وخاصة الفقراء والمحتاجين.



كما رافق الدكتور عبيد صالح رئيس محافظ البحيرة فى أداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد التوبة بمدينة دمنهور.



وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف حملات تعقييم وتطهير كافة المساجد التي شهدت صلاة العيد وهى التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط ومنع إقامة الصلاة في أية ساحات في ظل الظروف الراهنة؛ حفاظًا على صحة المواطنين، مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وألا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، ومدة الخطبة عن 10 دقائق.

وأكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أن الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارات الأوقاف قامت بحملات مكثفة لتعقيم وتطهير المساجد من الداخل والخارج مع وضع علامات إرشادية باماكن الصلاة وتحديد التباعد الاجتماعى بين المصلين وكذلك التوعية بأهمية ارتداء الكمامات والحضور بمصلى شخصى ومنع اصطحاب الأطفال حرصا على أمن وسلامة المواطنين.

كما شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الالتزام بكافة الإجراءات المقررة أثناء الصلاة والخطبة؛ حرصا على صحة وسلامة المواطنين وعدم فتح دورات المياه، وفتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق ،و لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة ، ولا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد مع عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.