انتشار فرق الهلال الأحمر لتوزيع الكمامات بمطروح فى أول أيام العيد

انتشرت فرق الهلال الأحمر المصري في محيط مسجد العوام بمحافظة مطروح، حيث رصدت "الدستور" عمل الفرق خلال توزيع الكمامات على المواطنين، بالإضافة إلى تطهير أيديهم قبل دخولهم المسجد في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال علاء جمال، عضو الهلال الأحمر المصري فرع مطروح، خلال حديثة لـ"الدستور" إن متطوعي فرع مطروح استجابوا لتأمين صلاة عيد الفطر المبارك، من خلال تقديم خدمات الإسعافات الأولية وتطهير أيدي المترددين على المصلى بالكحول.

وأضاف محمد حمدي، مسئول التطوع بالفرع، أنه تم توفير عدد من الكمامات لتوزيعها على المواطنين قبل دخولهم المسجد، بالإضافة إلى إلزامهم بالتباعد الجسدي في محيط المصلى، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وشهد عدد من مساجد مدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، عقب صلاة الفجر، بدء التكبيرات، حيث رصدت "الدستور" التكبيرات من مسجد العوام عقب تطويره.



وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في بيان إعلامي سابق له، أن المحافظة والمديريات الخدمية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرف العمليات الفرعية بكافة المدن والمراكز الثمانية والمديريات الخدمية لتلقي أي بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة، واتخاذ كافة الإجراءات لحلها.

وأوضح أنه وجه برفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والهيئات وخاصة مرفق الإسعاف والمستشفيات، والحماية المدنية والمرور والوحدات المحلية، والتواصل المستمر والتدخل المباشر لحل أي مشكلة قد تطرأ، مع التوجيه لجميع رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، ومديري مديريات الخدمات، وكل الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء ، استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى الغلق الكامل للشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات العامة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى حظر إقامة أي تجمعات أو حفلات فنية، أو احتفالات جماهيرية، فضلًا عن متابعة دورية لتلك الإجراءات ومواجهة حازمة للمخالفين في ضوء الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

فرق الهلال الأحمر بمطروح

فرق الهلال الأحمر بمطروح

فرق الهلال الأحمر بمطروح

فرق الهلال الأحمر بمطروح

فرق الهلال الأحمر بمطروح