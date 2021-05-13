إجراءات أمنية مشددة فى أول أيام عيد الفطر ببورسعيد (صور)

تشهد شوارع محافظة بورسعيد، في أول أيام عيد الفطر، تواجدًا أمنيًا مكثفًا، وذلك لفرض السيطرة وحماية المواطنين، وكذلك تسيير حركة المرور.

ودفعت مديرية أمن بورسعيد بدوريات ثابتة ومتحركة في شوارع المحافظة، وكذلك انتشرت الكلاب البوليسية، بالتزامن مع تواجد المواطنين لأداء الصلاة.

وشدد الضباط على المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، وكذلك عدم التواجد بالحدائق والمتنزهات وعلى الشواطى، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، لحماية المواطنين من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وأدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أم القرى، يرافقه اللواء ناصر حريز، مدير الأمن، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين المسلم وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وقدم محافظ بورسعيد، التهنئة لجموع المصلين ولأبناء المحافظة، داعيًا الله أن يعيد العيد على جميع أبناء مصر بالخير والسعادة وأن يحفظها من كل سوء،ذ.

وعقب انتهاء الصلاة التقى محافظ بورسعيد بعدد من المواطنين، مؤكدا لهم أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة طوارئ من أجل قضاء المواطنين العيد في بهجة وسعادة، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المحافظة والأحياء تعمل على مدار ٢٤ ساعة.

