بإجراءات احترازية.. إقامة صلاة عيد الفطر بمساجد الإسكندرية

شهدت مساجد محافظة الإسكندرية، إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتوافد المصلين من الرجال والنساء، على المساجد التي تقام بها صلاة العيد، حيث مُنعت إقامة ساحات الصلاة التي كانت تشهدها محافظة الإسكندرية، بالعديد من المناطق وفي الشوارع والميادين للحد من فيروس كورونا.

• ضوابط صلاة عيد الفطر

من جانبه أكد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أنه تم تحديد المساجد التي أقيمت بها صلاة العيد، وهي المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة وبنفس ضوابط الجمعة، مع عدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه مع مراعاة ضوابط محددة.



وأضاف «خشبة» أن إقامة صلاة العيد جاءت بمجموعة من الضوابط الخاصة، ومنها:

- ارتداء الكمامة.

-اصطحاب المصلى الشخصي.

-مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

-استمرار عدم فتح دورات المياه.

- فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة على أن يكون وقت التكبيرات سبع دقائق وخطبة العيد عشر دقائق.

-فتح مصليات السيدات بالمساجد التي بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية.

- عدم السماح بأصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.

- التنبيه مشددًا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.



وأوضح الشيخ «خشبة» خلال الاجتماع، أنه كلف غرفة عمليات المديرية والتي يترأسها فضيلته بضرورة تكثيف عملها في هذه الأيام لرصد أي مخالفة من شأنها أن تضر بالصالح العام للمواطنين حتى انتهاء خطبة الجمعة ١٤ مايو.

وشدد وكيل أوقاف الإسكندرية على مديري الإدارات بمتابعة المساجد بدءً من التعقيم قبل صلاة العيد، فضلًا عن إقامة جميع الصلوات وخاصة خلال أيام عيد الفطر.

إقامة صلاة العيد بالإسكندرية

إقامة صلاة العيد بالإسكندرية