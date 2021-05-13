الأهالى يصطبحون أطفالهم خلال صلاة عيد الفطر (صور)

حرص العديد من المصلين على اصطحاب أطفالهم بمختلف مساجد منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة لتأدية صلاة عيد الفطر المبارك، وهو ما يخالف التعليمات التي أقرتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا بمنع اصطحاب الأطفال بالمساجد لصلاة العيد.

وكانت قد أعلنت رئاسة الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن مجموعة من القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية والتعامل مع أزمة فيروس كورونا خلال الأسبوعين المتعلقين بعيد الفطر المبارك والتي بدأ تطبيقها صباح الخميس الماضي ولمدة أسبوعين بدءًا من يوم 6 مايو الجاري وحتى 21 مايو، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وتم تحديد إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء 12 مايو وحتى يوم الأحد 16 مايو لتكون إجازة العيد 5 أيام.

وتضمنت الإجراءات مجموعة من القرارات وهي أن تغلق كافة المحال، المولات التجارية، المقاهي، دور السينما والمسرح، الكافيهات، والكافيتيريات في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك بهدف تلاشي الزحام على المحال والأماكن العامة خلال الأيام الجارية والحد من تفشي فيروس كورونا.

وسوف يتم السماح بخدمة توصيل الطلبات للمنازل للمطاعم خلال أوقات ساعات الغلق وبعد موعدها، على أن يتم خلال الأسبوعين حظر أي فعاليات فنية، اجتماعات، مؤتمرات، احتفالات وغيرها من الأحداث التي يمكن أن يتواجد عليها زحام وتكدس، كما يتم غلق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ العامة والحد من إستخدام اتوبيسات الرحلات.

صلاة عيد الفطر

صلاة عيد الفطر