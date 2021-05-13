الخميس 13 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الأهالى يصطبحون أطفالهم خلال صلاة عيد الفطر (صور)

صلاة عيد الفطر
صلاة عيد الفطر

حرص العديد من المصلين على اصطحاب أطفالهم بمختلف مساجد منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة لتأدية صلاة عيد الفطر المبارك، وهو ما يخالف التعليمات التي أقرتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا بمنع اصطحاب الأطفال بالمساجد لصلاة العيد.

وكانت قد أعلنت رئاسة الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن مجموعة من القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية والتعامل مع أزمة فيروس كورونا خلال الأسبوعين المتعلقين بعيد الفطر المبارك والتي بدأ تطبيقها صباح الخميس الماضي ولمدة أسبوعين بدءًا من يوم 6 مايو الجاري وحتى 21 مايو، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وتم تحديد إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء 12 مايو وحتى يوم الأحد 16 مايو لتكون إجازة العيد 5 أيام.

وتضمنت الإجراءات مجموعة من القرارات وهي أن تغلق كافة المحال، المولات التجارية، المقاهي، دور السينما والمسرح، الكافيهات، والكافيتيريات في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك بهدف تلاشي الزحام على المحال والأماكن العامة خلال الأيام الجارية والحد من تفشي فيروس كورونا.

وسوف يتم السماح بخدمة توصيل الطلبات للمنازل للمطاعم خلال أوقات ساعات الغلق وبعد موعدها، على أن يتم خلال الأسبوعين حظر أي فعاليات فنية، اجتماعات، مؤتمرات، احتفالات وغيرها من الأحداث التي يمكن أن يتواجد عليها زحام وتكدس، كما يتم غلق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ العامة والحد من إستخدام اتوبيسات الرحلات.

صلاة عيد الفطر
صلاة عيد الفطر
صلاة عيد الفطر
صلاة عيد الفطر

صلاة عيد الفطر
صلاة عيد الفطر
المصليين الأطفال صلاة العيد الوراق كورونا

الأكثر قراءة

إلغاء صلاة عيد الفطر بمسجد مصطفى محمود

السيسى يؤدى صلاة العيد فى مسجد الماسة بالعلمين الجديدة

«الصحة» تكشف موعد تجاوز ذروة الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

الإرهابى محمود عزت يبرر أمام جهات التحقيق حمل السلاح فى المظاهرات

إلغاء صلاة العيد بمسجد الاستقامة بالجيزة

محافظ بورسعيد يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد أم القرى بحى الضواحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

ماجد حبته

العيد قد يكون غير سعيد

جمال طه

إخوان ليبيا.. بين مظلة «الجماعة» وعباءة «الجمعية»

أحمد بهاء الدين شعبان

فلسطين تنتفض!

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

رؤساء البرلمانات العربية يؤكدون دعمهم الوصاية الهاشمية على المقدسات فى القدس

تواصل التصعيد بين إسرائيل وغزة وجلسة مرتقبة لمجلس الأمن

مندوب فلسطين الأممى: إسرائيل تواصل حربها ضد الإنسانية