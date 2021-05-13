محافظ السويس يؤدى صلاة العيد بمسجد بدر فى بورتوفيق

أدى محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد بدر بمنطقة بورتوفيق.

وألقى خطبة صلاة العيد وكيل وزارة الأوقاف بالسويس الشيخ ماجد راضي، بعد دقائق من التكبير بتكبيرات العيد.

ورافق "صقر" خلال أداء الصلاة، مدير أمن السويس اللواء محمد الألفي، ونائب محافظ السويس الدكتور عبدالله رمضان، والسكرتير العام لمحافظة السويس خالد سعداوي، والسكرتير العام المساعد العميد إيهاب سراج الدين، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومديري المديريات ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية.

محافظ السويس يوجه التهنئة

ووجه محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، التهنئة لأهالي السويس بشكل خاص، والمصريين وابناء الأمة الإسلامية بشكل عام بمناسبة عيد الفطر المبارك.

متابعة الإجراءات الاحترازية

وقال محافظ السويس في تصريح لـ"الدستور"، أنه يتابع بنفسه التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، في ليلة العيد وحتى أداءه لصلاة عيد الفطر بمسجد بدر بمنطقة بورتوفيق.

الأوقاف تحدد 269 مسجدا لأداء صلاة العيد

وأكد محافظ السويس علي القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة علي مدار الساعة للخدمات والمرافق العامة لراحة المواطنين خلال عيد الفطر المبارك والذي يبدأ بعد ساعات قليلة، مشددا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء صلاة العيد في المساجد التي تم تحديدها وعدد 269 مسجدا على مستوى الأحياء الخمس.

وكلف بتشكيل لجان متابعة على مستوى الأحياء لمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

وكلف المحافظ السكرتير العام بمتابعة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة والتنسيق بين غرفة عمليات المحافظة الرئيسية وغرف عمليات الأحياء والمرافق الحيوية والجهات المعنية والتدخل السريع في حالة حدوث أي طوارئ في أي وقت.

وحرص الآلاف من أبناء محافظة السويس على أداء صلاة عيد الفطر المبارك، بالمساجد التي حددتها مديرية الأوقاف بإجراءات احترازية منعا لانتشار عدوى فيروس كورونا.

محافظ السويس يؤدي صلاة العيد

محافظ السويس يؤدي صلاة العيد

محافظ السويس يؤدي صلاة العيد

محافظ السويس يؤدي صلاة العيد

محافظ السويس يؤدي صلاة العيد

محافظ السويس يؤدي صلاة العيد

محافظ السويس يؤدي صلاة العيد

محافظ السويس يؤدي صلاة العيد

محافظ السويس يؤدي صلاة العيد