الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المصلون بالغردقة يؤدون صلاة عيد الفطر وسط التزام بالإجراءات الاحترازية

صلاة العيد بمساجد
صلاة العيد بمساجد الغردقة

أدى المئات من مواطني مدينة الغردقة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الميناء الكبير وعدد من مساجد المدينة، ملتزمين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 

وشهدت صلاة عيد الفطر المبارك بمدينة الغردقة التزامًا كبيرًا من المواطنين؛ إلا أنه تزايد وجود الأطفال مخالفين تعليمات رئيس الحكومة بمنع اصطحاب الأطفال للمساجد حفاظًا عليهم من تفشي فيروس كورونا.

 

228 مسجدًا لأداء صلاة عيد الفطر بالبحرالأحمر

وأعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر، عن تخصيص عدد 228 مسجدًا بنطاق المحافظة، لأداء صلاة العيد، حيث جاءت موزعة علي النحوالتالي:  110 مساجد في الغردقة و30 مسجدًا في مدينة رأس غارب، و18 مسجدًا في سفاجا و41 مسجدا في القصير، و10 مساجد في مرسى علم.

 

وأكد الدكتور محمود الشيمي مدير عام أوقاف البحر الأحمر عن تخصيص 228 ‪ مسجدا بمدن المحافظة  لأداء صلاة العيد الفطر المبارك وهي المساجد المسموح بها أداء صلاة الجمعة والمرافق لها ساحات واسعة مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازي؛ طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئيس مجلس الوزراء.

 

وأوضح الشيمي، أن شرط إقامة صلاة العيد بالمساجد هوا الالتزام بجميع الضوابط الإجرائية والاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي والتطبيق الحرفي لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في هذا الشأن، وحظر أداء صلاة العيد في الزوايا وتطبيق العقوبة على المخالفين.

 

وشدد مدير عام أوقاف البحر الأحمر على عدم السماح بإقامة التهجد أو الاعتكاف في أي من المساجد في ظل الظروف الراهنة والمحافظة على الالتزام بالإجراءات الوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، سواء كنا داخل المسجد أم خارجه. 

نظافة وتجهيزات ساحات صلاة العيد بالغردقة وتعقيمها لاستقبال المصلين

وجهزت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة أعمال نظافة ساحات المساجد استعدادًا لإقامة شعائر  صلاة عيد الفطر المبارك.
 

وأكد رئيس مدينة الغردقة إيهاب رأفت، أنه تم تجهيز ساحات صلاة العيد المخصصة بالمدينة وتعقيمها وإجراء اعمال النظافة حول المساجد التي تم اختيارها من قبل مديرية الأوقاف لإقامة صلاة العيد بها، طبقا لقرار مجلس الوزراء مع اتخاذ كافة الاجراءت الاحترازية التياتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

صلاة العيد بمساجد الغردقة
صلاة العيد بمساجد الغردقة
صلاة العيد بمساجد الغردقة
صلاة العيد بمساجد الغردقة
صلاة العيد بمساجد الغردقة
صلاة العيد بمساجد الغردقة
صلاة العيد بمساجد الغردقة
صلاة العيد بمساجد الغردقة
صلاة العيد بمساجد الغردقة
صلاة العيد بمساجد الغردقة
صلاة العيد بمساجد الغردقة
صلاة العيد بمساجد الغردقة
صلاة العيد بمساجد الغردقة
صلاة العيد بمساجد الغردقة
صلاة العيد بمساجد الغردقة
صلاة العيد بمساجد الغردقة
صلاة العيد بمساجد الغردقة
صلاة العيد بمساجد الغردقة
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