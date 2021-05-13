محافظ بورسعيد يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد أم القرى بحى الضواحى

أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أم القرى، يرافقه اللواء هشام حريز ، مدير الأمن، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين المسلم وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وقدم محافظ بورسعيد، التهنئة لجموع المصلين ولأبناء بورسعيد، داعيًا الله أن يعود العيد على جميع أبناء مصر بالخير والسعادة وان يحفظها من كل سوء ، وعقب انتهاء الصلاة التقى محافظ بورسعيد بعدد من المواطنين، موكدا لهم أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة طوارئ من أجل قضاء المواطنين العيد في بهجة وسعادة، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المحافظة والاحياء تعمل علي مدار ٢٤ ساعة.



وكان قد أعلن الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، في تصريحات لـ "الدستور"، استعداد 160 مسجداً لإقامة صلاة العيد، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأكد "وكيل وزارة الأوقاف"، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة التزام المساجد بالقواعد المنظمة لصلاة العيد، بجانب الإشراف الميداني على المساجد المُصرح بإقامة الصلاة بها، بجانب التأكيد على العاملين بالمسجد بالإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة.

وأشار الشيخ جمال عواد إلى أن صلاة العيد سوف تقام فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط، ولن يتم السماح بإقامتها في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة، بشرط ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

وأوضح أن التكبير سيكون 7 دقائق والصلاة والخطبة كل منهما 10 دقائق، علي أن يتم فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، وعدم السماح بزيارة الأضرحة، وعدم السماح بأى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد، وكذلك عدم السماح بفتح دورات المياه.

وأكد "عواد"، أن فتح مصليات السيدات سوف يكون تحت إشراف واعظة أو مشرفة ، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية، وأشار الي أنه لن يتم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات .

وأشار وكيل أوقاف بورسعيد إلى أنه سوف يتم اتخاذ قرارات رادعة ضد من يخالق القواعد والقرارات، وشدد علي أن يتحمل الجميع مسئوليته في ظل الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وناشد "عواد" المواطنين من أبناء محافظة بورسعيد بالالتزام بالاجراءات الاحترازية، مؤكداً أن الإجراءات تأتي في إطار حماية حياة المواطنين من مخاطر الإصابة، والحرص علي اقامة الشعائر الدينية بشكل يضمن أمان المُصلين.

محافظ بورسعيد يؤدى صلاة العيد

محافظ بورسعيد يؤدى صلاة العيد

محافظ بورسعيد يؤدى صلاة العيد

محافظ بورسعيد يؤدى صلاة العيد

محافظ بورسعيد يؤدى صلاة العيد