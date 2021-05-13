علامات التباعد وكمامات بمساجد الوراق بصلاة عيد الفطر المبارك

توافد العديد من المصلين على مسجد النور والإيمان بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة لتأدية صلاة عيد الفطر المبارك، والتزام المسجد بوضع علامات تباعد اجتماعي لإلزام المواطنين بها وهو ما قام به المصلين والذين حرصوا على ارتداء الكمامات الطبية واتخاذ مسافات اجتماعية آمنة واستخدام أدوات التعقيم خلال الصلاة.

وكانت قد أعلنت رئاسة الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن مجموعة من القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية والتعامل مع أزمة فيروس كورونا خلال أسبوعين المتعلقة بعيد الفطر المبارك والتي بدأ تطبيقها صباح الخميس الماضي ولمدة أسبوعين بدأ من يوم 6 مايو الجاري وحتي 21 مايو، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وتم تحديد إجازة عيد الفطر المبارك إعتبارا من يوم الاربعاء 12 مايو وحتى يوم الاحد 16 مايو لتكون إجازة العيد 5 أيام.



وتضمنت الإجراءات مجموعة من القرارات وهي أن تغلق كافة المحال، المولات التجارية، المقاهي، دور السينما والمسرح، الكافيهات، والكافيتيريات في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك بهدف تلاشي الزحام على المحال والأماكن العامة خلال الأيام الجارية والحد من تفشي فيروس كورونا.



وسوف يتم السماح بخدمة توصيل الطلبات للمنازل للمطاعم خلال أوقات ساعات الغلق وبعد موعدها، على أن يتم خلال الاسبوعين حظر لأي فعاليات فنية، اجتماعات، مؤتمرات، احتفالات وغيرها من الأحداث التي يمكن أن يتواجد عليها زحام وتكدس، كما يتم غلق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ العامة والحد من إستخدام اتوبيسات الرحلات.

وعن صلاة عيد الفطر المبارك فسوف يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تطبق في صلاة الجمعة، من حيث حظر اصطحاب الأطفال والإلتزام بارتداء الكمامات الطبية واتخاذ مسافات اجتماعية آمنة واستخدام أدوات التعقيم وعدم الصلاة في الساحات.

والجدير بالذكر أن الحكومة بالتعاون مع وزارة الصحة الذي قصارى جهدها لرفع كافة الاستعدادات والتأكيد على الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا والحد من انتشاره خلال الأيام الجارية خاصة خلال أوقات الاعياد والاحتفالات.

صلاه العيد