تمكنت الحماية المدنية من إلغاء صلاة العيد بمسجد الاستقامة بالجيزة، ومنع تكبيرات العيد، منعا للتكدس والازدحام وخوفا على المصلين من انتقال العدوى بفيروس كورونا، ولا سيما في ضوء عدم توافر شروط التباعد بين المصلين.

وقامت الحماية المدينة بتغريق ساحة الصلاة بالمياه منعا للتوافد على المسجد خوفا على المصلين.

ويؤدى المسلمون، اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك، في المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة وبذات الضوابط، مع عدم السماح بإقامتها بأى ساحات أو خلافه، وذلك وفقا للجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء وممنوع الدخول بدون كمامات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه تم التوافق على أن تكون إجازة عيد الفطر اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، أي لمدة 5 أيام، وفي خلال هذه المدة أيضاً سيكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث سيكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.

وأوضح الدكتور مدبولي أنه فيما يخص صلاة العيد، فقد تم التوافق على أن يتم التعامل معها مثل صلاة الجمعة، حيث سيسمح بصلاة العيد فقط في المساجد التي يقام فيها حالياً صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية، التي تتم في صلاة الجمعة، وأيضاً مع حظر اصطحاب الأطفال، مؤكدا أن كافة هذه الإجراءات التي قامت الدولة باتخاذها لكي نتجاوز بقدر الإمكان هذه الفترة التي نرى أنها فترة شديدة الخصوصية للمجتمع المصري، وترتبط بأواخر شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستطبق لمدة أسبوعين، ثم تجتمع لجنة الأزمة قبل نهاية هذه المدة، كي تنظر وتقيم الوضع الوبائي في مصر، وتحدد مدى الاحتياج لمد هذه الإجراءات لمدد أخرى من عدمه.