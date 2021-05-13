السلطات الأمريكية تعتقل شخصين بتهمة بيع معلومات حساسة خاصة بوزارة الدفاع

كشفت السلطات الأمريكية عن اعتقال متعاقد في وزارة الدفاع وشخص آخر، وذلك بعد الاشتباه في مشاركتهما بمخطط لسرقة وبيع بيانات تقنية حساسة خاصة بالقوات الجوية الأمريكية.



وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية الفضائية، مساء الأربعاء، أن السلطات الأمريكية وجهت إلى سارفراز يوسف من ولاية فلوريدا تهمًا تتعلق بالحصول على 1875 وثيقة خاصة بالقوات الجوية، وذلك خلال عمله في شركة "سميت إيروسبيس" لصيانة الطائرات، في ولاية ميامي.



ووفقا لبيان أصدره مكتب المدعي العام الأميركي، فإن يوسف 43 عاما تقاضى أكثر من 130 ألف دولار، مقابل بيع الوثائق لرجل يدعى مارك تشافيز، الذي أعاد بدوره بيع البيانات لعملائه بطريقة غير قانونية.



وكان تشافيز 53 عاما قد حصل على المعلومات بالنيابة عن شركة "إل تي سي برودكتس"، المتخصصة ببيانات الطيران والفضاء، والتي كان يديرها من منزله في ولاية كاليفورنيا.



ووفقا للسلطات، فإن يوسف لم يكن مخولا ببيع الطلبات التقنية، ولم يكن تشافيز مخولا بالحصول عليها.



ويواجه كل من يوسف وتشافيز تهمة سرقة ممتلكات حكومية، ومن المحتمل أن يواجه كل من الرجلين عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات، في حالة إدانتهما.



وأعلنت السلطات الأمريكية إن المحققين اكتشفوا مخطط يوسف وتشافيز خلال النظر في قضية منفصلة، تضمنت بيع بيانات حكومية بشكل غير قانوني على يد موظف بالبحرية الأمريكية.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 7 مواطنين لبنانيين على صلة بحزب الله اللبنانى.

وقال الموقع الإلكتروني للوزارة، الثلاثاء الماضي، إن الوزارة فرضت عقوبات على سبعة مواطنين لبنانيين على صلة بجماعة حزب الله المدعومة من إيران، حيث صنفتهم على أنهم إرهابيون عالميون.

وأدرجت وزارة الخزانة اسمي إبراهيم علي ظاهر وأحمد محمد يزبك.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على اثنين من مسئولي حزب الله اللبناني، أحدهما قائد عسكري كبير في جنوب البلاد.

وأوضحت الوزارة أن المسئولين هما نبيل قاووق عضو المجلس التنفيذي للجماعة، وحسن البغدادي.

وقالت وزارة الخزانة إن قاووق والبغدادي عضوان في مجلس حزب الله المسئول عن انتخاب مجلس الشورى، أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب، وهو الذي يصوغ السياسات، ويسيطر على جميع جوانب الأنشطة، بما في ذلك الأنشطة العسكرية.

وأشارت الوزارة إلى أن قاووق ندد بالوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، وأشاد بأسلوب هجمات حزب الله.

وتابعت الوزارة أن البغدادي دافع عن الهجمات على الأمريكيين، وأشاد بالحرس الثوري الإيراني ومقاتليه في سوريا والعراق، لمهاجمته قواعد عسكرية أمريكية.

يذكر أن الولايات المتحدة تصنف حزب الله المدعوم من إيران جماعة إرهابية، وفرضت عقوبات على كثير من أعضائه، بمن فيهم الأمين العام ونائبه.