الإكوادور تعتزم شراء لقاح «سبوتنيك V» الروسى المضاد لكورونا

أعلن رئيس الإكوادور المنتخب جيلييرمو لاسو التحضير لصفقة مع روسيا لشراء لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

وقال الرئيس الإكوادوري في تغريدة على موقع المدونات المصغرة "تويتر"، مساء الأربعاء، إن "التطعيم هو الأولوية وسنعقد اتفاقا مع روسيا لتزويدنا بلقاح "سبوتنيك V" من أجل تعزيز خطتنا للتطعيم".

وأطلقت سلطات الإكوادور حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في 21 يناير الماضي، حيث تستخدم لقاح "أسترازينيكا" البريطاني السويدي ولقاح "سينوفاك" الصيني.

وحتى الآن تلقى أكثر من مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح ونحو 265 ألف شخص الجرعتين.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الإكوادور أكثر من 400 ألف حالة، وعدد الوفيات 14054 حالة.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و830 ألفًا و716 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و255 ألفا و452 حالة، وسجلت حالات التعافي 133 مليونًا و 257 ألفًا و765 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

