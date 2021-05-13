موريتانيا تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين فى القدس

أعرب الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي ولد سالم الوزير، مساء الأربعاء، عن إدانته للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس.



وقال الوزير، في مؤتمر صحفي، إن موريتانيا تدين بشدة ما يتعرض له الإخوة الفلسطينيون من اعتداءات من طرف الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما عبرت عنه وزارة الخارجية الموريتانية منذ أيام.



وأكد الوزير أن فلسطين قضية محورية لموريتانيا، التي لها مواقف مشهودة حيال القضية الفلسطينية.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وجمعية الهلال الأحمر، إصابة أكثر من 40 شخصًا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، مساء الأربعاء، بينما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات، التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في عدة محافظات بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بوقوع 15 إصابة بالرصاص الحي و5 بالرصاص المطاطي، ووقوع إصابة نتيجة الاعتداء بالضرب، بالإضافة إلى 13 إصابة بالاختناق، بعد قمع قوات الاحتلال مسيرات انطلقت في مدينة الخليل، وأصيب طفل بالرصاص الحي في الصدر، و3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع الاحتلال اندلعت في بلدة بيت أمر.

كما أصيب أيضًا مواطن بالرصاص الحي في منطقة البطن بعد أن استهدفه جنود الاحتلال في منطقة بيت عينون شمال الخليل، وأصيب 8 مواطنين بالرصاص الحي، و4 آخرين بعيارات مطاطية، إضافة إلى 41 حالة اختناق، خلال المواجهات التي دارت في محيط نابلس.

وأصيب أيضًا 5 شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال تجدد المواجهات بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدات زيتا، وباقة الشرقية، ونزلة عيسى، شمال طولكرم، وأصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وسجلت 7 إصابات بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في قلقيلية.

وذكر الهلال الأحمر، أن طواقمه تعاملت أيضًا مع 21 إصابة بالغاز المسيل للدموع، في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل مدينة أريحا، كما سجلت 10 إصابات بالاختناق، لدى قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة وصلت إلى المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، ووقعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، عشرات الإصابات بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال لمسيرة انطلقت تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي.