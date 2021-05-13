الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

مصر تعرب عن إدانتها لحادث إطلاق نار بمدرسة بمدينة قازان الروسية

إطلاق نار بمدرسة
إطلاق نار بمدرسة

أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها لحادث إطلاق النار الذي وقع بمدرسة بمدينة قازان الروسية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، من بينهم أطفال.


وعبرت مصر، حكومةً وشعبًا، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن خالص التعازي إلى حكومة وشعب روسيا الاتحادية، وأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمُصابين، مؤكدة وقوفها وتضامنها مع روسيا الاتحادية في هذا الظرف الأليم.

من جانبه، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرارًا بمراجعة قوانين حمل الأسلحة في روسيا.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، بعد إطلاق النار، قوله إن الرئيس أمر بأن تتم بشكل عاجل صياغة إطار جديد بشأن نوع الأسلحة التي يسمح للمدنيين بحملها، مع الأخذ بالاعتبار نوع السلاح المستخدم في عملية إطلاق النار في قازان.

وقالت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن خدمات الطوارئ، إن 11 شخصًا على الأقل قُتلوا وأصيب الكثيرون بعد أن فتح مسلح واحد أو أكثر النار بمدرسة في مدينة قازان الروسية.

وأظهر فيديو صوره أحد المارة ونشرته الوكالة طفلين يقفزان من الطابق الثالث في مبنى المدرسة رقم 175 المؤلف من أربعة طوابق.

ووردت تقارير متعارضة، فقالت بعض وكالات الأنباء إن مسلحين في سن المراهقة نفذا الهجوم، وقالت أخرى إنه من تنفيذ شخص واحد.

وقالت وكالة الإعلام الروسية، إن مسلحًا يبلغ من العمر 19 عامًا اعتُقل وتردد دوي انفجار بالمدرسة، وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي شرطيًا يثبت شابًا على الأرض خارج مبنى المدرسة.

وأظهرت لقطات مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عربات الطوارئ مصطفة خارج المدرسة وأشخاصًا يركضون صوب المبنى.

ولم يتضح ما إذا كان هناك أي مسلحين آخرين طلقاء، كما لم يتضح حتى الآن الدافع وراء الهجوم.

وحوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في روسيا.

وكان واحد من أحدث هذه الهجمات في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها عام 2018 عندما قتل طالب جامعي 19 شخصاً قبل أن ينتحر.

مصر قازان الروسية بوتين روسيا بيسكوف

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