«أوقاف الوادى الجديد»: تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صلاة عيد الفطر

أكدت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز وقرى ومدن المحافظة الخمس، ومتابعة الإلتزام الكامل بالضوابط التي حددتها الوزارة في هذا الشأن.

وناشد الدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، المواطنين بالالتزام الكامل بالضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف في هذا الشأن، والتي تتمثل في عدة نقاط أهمها، أن تقام صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط، وعدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة، وارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي، وعدم فتح دورات المياه، وفتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، وألا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، ولا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كصلاة الجمعة، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيًا كان نوعها على الإطلاق.

وأضاف "شاهين"، أنه سيتم تعميم تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الفطر في المساجد الكبري فقط، حيث دعت وزارة الأوقاف المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حافظًا على بيوت الله من الإغلاق في حال عدم الإلتزام.

ووفقًا للحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن موعد صلاة عيد الفطر 2021 في محافظة الوادي الجديد، ستكون في تمام الساعة 5:40 صباحًا، يعقبها أداء خطبة قصيرة للإمام المُعين من وزارة الأوقاف، فضلًا عن وجود مراقبة شديدة لمنع التزاحم، حيث شددت وزارة الأوقاف على المصلين بضرورة اتباع علامات التباعد الموجودة بالمساجد، بحيث لا تقل المسافة عن متر، وتجنب السلام والأحضان خلال صلاة عيد الفطر 2021، منعًا لانتشار الفيروس.

بينما ناشدت مديرية الأوقاف، المواطنين بضرورة حماية أنفسهم خلال موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الوادي الجديد، منعًا لانتشار كورونا، ويجب على المصلين اتباع التعليمات اللازمة، للحفاظ على أنفسهم ومن حولهم، في ظل تحذيرات وزارة الصحة والسكان من تزايد عدد إصابات فيروس كورونا خلال هذه الأيام.