الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نقلًا عن «الرواية الأولى».. وفد رئاسى يزور أسرة طفل جنوب السودان المعتدى عليه

الوفد الرئاسي في
الوفد الرئاسي في منزل عائلة الطفل

قام وفد رئاسى، اليوم، بزيارة أسرة المواطن الجنوب سوداني أكوك كوال كوال بمقر سكنهم في القاهرة، حيث اطمأن على الحالة الصحية والمعنوية له عقب واقعة الاعتداء الفردية التي تعرض لها هو وأسرته.

وأكد الوفد الزائر، بحسب موقع "الرواية الأولى" السودانى، على متانة العلاقات الثنائية بين مصر و جنوب السودان على الصعيدين الرسمي والشعبي، مشددًا على أن مواطني جنوب السودان في مصر ليسوا أجانب ولكنهم في وطنهم الثاني بين إخوة وأخوات لهم. 

وأوضح الوفد أنه تم إلقاء القبض على مرتكبي الواقعة وإحالتهم للقضاء، منوهين بأن مؤسسات الدولة المصرية التنفيذية و الأمنية تولي الواقعة وتولي مواطني جنوب السودان في مصر كل الاهتمام في إطار من الود والاحترام المستحق، كما هنأ الوفد الأسرة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

من جانبها ثمنت أسرة المواطن الجنوب سوداني أكوك كوال زيارة الوفد الرسمي المصري لهم في مقر سكنهم، وعن تقديرهم الكبير للتعامل السريع والفعال للدولة المصرية مع هذه الواقعة الفردية التي لا تمثل الشعب المصري المضياف، ولا تعبر عن سمو العلاقات الثنائية المصرية الجنوب سودانية على الصعيدين الرسمي والشعبي، كما نقلت الأسرة عبر الوفد إلى مصر قيادة وحكومة وشعبا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحضر اللقاء سانتينو أكوت دينج، رئيس الجالية الجنوب سودانية في جمهورية مصر العربية، ولوال كويك رئيس الجمعية الخيرية السودانية الجنوبية لتنمية المرأة والطفل.

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