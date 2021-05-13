«الاختيار 2».. صُناع أغنيات المسلسل يكشفون لـ«الدستور» مشاركتهم فى العمل

«بص فى عينينا نقدر على الدنيا ولا تقدر علينا.. روحنا فى إيدينا.. ناسنا وترابنا وأرضنا بتتحامى فينا.. على قلب واحد بركان تقرب ينفجر والجمر آيد».. بهذه الكلمات افتتح المطرب أحمد سعد أغنيات مسلسل “"لاختيار 2" والذي شهد مسلسل عدد من الأغنيات الوطنية خلال أحداثه التي أثارت حماس المصريين منذ بداية تتر بداية العمل وحتى الحلقة الأخيرة من المسلسل.

وكانت البداية من تتر المسلسل الذي حمل اسم "بص في عنينا" للمطرب أحمد سعد والذي كتبه نصر الدين التاجي، والملحن والموزع الموسيقي أحمد فرحات.

وقال النجم أحمد سعد في تصريح لـ"الدستور"، إنه سعيد بالمشاركة في مسلسل "الاختيار 2"، لافتا إلى أنه شرف كبير لأي فنان أن يشارك في هذه الملحمة الوطنية.

أغنية بص في عنينا تتر بداية مسلسل الاختيار 2

وأضاف "سعد"، أن مشاركته في هذا العمل واجبا وطنيا عليه، خاصة وأن غنائه لكلمات الأغنيات كانت تخرج من القلب لوصفها مدى بطولات أبطال الجيش المصري ورجال الأمن والداخلية الذي يفدون هذا الوطن بأرواحهم من أجل أن يعيش الشعب في أمن وأمان.

وعن أغنية "وقت الحساب" للشاعر أحمد حسن راؤول والملحن مدين، وللموزع الموسيقي يحيى يوسف الذي قال إنه سعيد بعرض الأغنية في الحلقة الأخيرة من المسلسل والتي ترسل رسالة قوية أن الحساب عدو وخائن لمصر وأن مصر ستظل قوية وحرة برجالها الذين يتصدون لكل عدو.

مؤلف أغنية "وقت الحساب": شرف كبير المشاركة في عمل وطني مثل "الاختيار 2"

وقال الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول مؤلف أغنية "وقت الحساب" في تصريح لـ"الدستور"، إن الأغنيات الوطنية التي يقوم بكاتبتها شرف له، خاصة أغنية "وقت الحساب" والتي عرض في أحداث مسلسل تاريخي يتحدث عنه العالم أجمع يرسل رسالة قوية للعالم كله ولكل من يعادي مصر بأنها بلد أمن وأمان وأن هناك رجال يحمونها ليلا ونهارا.

ملحن أغنية "وقت الحساب": رسالة قوية للعالم

من جانبه قال الملحن مدين في تصريح لـ"الدستور‘ إن المشاركة بأغنية "وقت الحساب" تعتبر رسالة قوية يجب علينا جميعا تقديمها للعالم والجمهور المصري، مشيرا إلى أن أغنية "وقت الحساب" كان لها حالة خاصة في نهاية أحداث مسلسل "الاختيار 2"، خاصة وأنها عرضت كأنها تتر نهاية العمل ومعربا عن سعداته بردود الأفعال القوية حول الأغنية خاصة وإنها قدمت بصوت مطرب قوي مثل أحمد سعد.

أغنية وقت الحساب - أحمد سعد:

وشهد مسلسل الاختيار 2 أغنيتين بصوت الكينج محمد منير والذي أضاف للعمل حماسا مختلفا بصوته الوطني والذي تفاعل معه الجمهور في مصر والوطن العربي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقدم محمد منير خلال العمل أغنيتين الأولى بعنوان "زفة الشهيد" في الحلقة التاسعة ضمن أحداث العمل بأغنية "سلام عظيم للشهيد" وهي من كلمات الشاعرة كوثر مصطفى.

أغنية زفة الشهيد - محمد منير:

مؤلفة أغنية "زفة الشهيد": الأغنية بمثابة مهمة وطنية

من جانبها قالت الشاعرة كوثر مصطفى إن أغنية “زفة الشهيد" أحد الأغنيات المميزة التي كتبتها للكينج محمد منير والتي شاركت معه في عدد كبير من الأغنيات الناجحة في مشواره الغنائي، مشيرة إلى هذه الأغنية حالة خاصة لأنها ترثى فيها أحد أبطال وزارة الداخلية المصرية والذي تصدى كثيرا للجماعات الإرهابية التي كان هدفها تدمير مصر.

وأضافت أن هذه الأغنية بمثابة مهمة وطنية في عمل وطني كبير يرصد مدى تضحيات رجال الشرطة والجيش بروحهم من أجل مصر وشعبها، معربة عن فخرها وسعادتها بهذه الأغنية وعن تعاونها الجديد مع النجم الكبير محمد منير.

كما قدم أغنية "ضالين" والتي عرضت في الحلقة الخامسة والعشرون لحظة تشييع جثامين ضحايا مأمورية حادث الواحات التي وقعت في عام 2017، وأسفرت عن استشهاد 16 من قوات الشرطة في مواجهات مسلحة مع إرهابيين بمنطقة الواحات، وتعاون فيها مع كل من الشاعر نصر الدين ناجي والملحن والموزع الموسيقي أحمد فرحات.

محمد منير: رحم الله شهداء الوطن

من جانبه أعرب الكينج محمد منير في تصريح لـ"الدستور" عن فخره واعتزازه بالمشاركة في عمل وطني مثل مسلسل "الأختيار 2" والذي يصف مدى خسة العناصر الإرهابية في تدمير مصر وبطولات ضباط وجنود الداخلية المصرية في مواجهتهم للحفاظ على أمن مصر وشبعها وتضحيتهم بروحهم من اجل استقرار هذا الوطن.

وأضاف "منير"، أن مصر محفوظة من الله ومن ثم رجالها الأشراف من الشرطة والجيش المصري الذين يقدمون ما في وسعهم من أجل أن تعيش مصر حرة مستقرة ويفدونها بأروحها، قائلا: "ربنا يرحم شهداء مصر الأبرار وشهداء رجال الشرطة والجيش المصري ويحفظ مصر من كل شر وأي مصائب وسوء ويارب مصر دايما في تقدم ونسمع أخبار حلوة".

أغنية ضالين - محمد منير: