ملحن «وقت الحساب» فى «الاختيار 2»: الأغنية رسالة قوية للعالم

أعرب الملحن محمد مدين عن فخره وسعادته بالمشاركة في أغنية "وقت الحساب" للمطرب أحمد سعد، والتي قدمت في الحلقة الثلاثين والأخيرة من مسلسل "الاختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز، وأحمد مكي.

وقال "مدين"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه شعر بسعادة كبيرة منذ أن عرض عليه المشاركة بأغنية "وقت الحساب" ضمن أحداث مسلسل "الاختيار 2"، خاصة وأنه يحرص دائما على تقديم الأعمال الوطنية لمصر لأنها تكون علامة مميزة في تاريخه.

وأضاف أن المشاركة بأغنية "وقت الحساب" تعتبر رسالة قوية يجب علينا جميعا تقديمها للعالم والجمهور المصري، معربا عن فخره بهذا العمل خاصة وأن نجله الذي يبلغ من العمر 5 سنوات كان حريصا على مشاهدة العمل منذ البداية ومدركا، على حجم عمره، بأن هناك فصلين خير وشر وهذه هي الرسالة الأساسية من مثل هذه الأعمال الوطنية.

وتابع أن أغنية "وقت الحساب" كانت لها حالة خاصة في نهاية أحداث مسلسل "الاختيار 2" خاصة وأنها عرضت كأنها تتر نهاية العمل، معربا عن سعداته بردود الأفعال القوية حول الأغنية، خاصة وأنها قدمت بصوت مطرب قوي مثل أحمد سعد.

وعن تحضيرات الأغنية قال الملحن مدين إنه بدأ في التحضيرات لها قبل حلول شهر رمضان، مشيرا إلى أن الأغنية كانت ستعرض ضمن الحلقات الأولى من العمل، ولكن فضل المخرج بيتر ميمي وصناع العمل تغيير موقعها كي تكون مناسبة أكثر للحدث الذي عرضت فيه.

تحضيرات جزء ثالث من الاختيار

ومن جانبه أعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة والخدمات الإعلامية، إنتاج جزء ثالث من مسلسل "الاختيار" لعرضه خلال الموسم الرمضاني لعام 2022.

مسلسل "الاختيار 2" من تأليف هانى سرحان، ومن إخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي وشارك في بطولته بجانب النجمين كريم عبد العزيز، و أحمد مكى، كل من الفنان إياد نصار، والفنانة بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد كبير من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.