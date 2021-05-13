عضو بـ«الشيوخ» يكشف هدية الرئيس السيسى لسائق بالإسكندرية

شارك حزب "مستقبل وطن" في مبادرة هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي للسائقين الملتلزمين باستبدال سياراتهم القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز، من خلال ترشيح أحد السائقين الملتزمين بمحافظة الإسكندرية.

وقال النائب سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد حزب "مستقبل وطن"، إنه تم تسليم اليوم الأربعاء، تاكسي جديد لأحد المواطنين، وهو الحاج صبحي على محمد فراج، 65 عامًا من الإسكندرية، ويعمل سائق على تاكسي موديل ١٩٧٥ متهالك ولا يوجد له مصدر دخل آخر.

وعبر السائق عن فرحته الشديدة بالسيارة الجديدة، موجها الشكر للدولة على المبادرة وللرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بمحدودي الدخل.

وتمثل مبادرة «هدية الرئيس» إحدى أهم المبادرات التى تم منحها للسائقين الملتزمين باستبدال سياراتهم القديمة التى تعمل بالبنزين بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي والتى من شأنها تحقيق عدة فوائد اقتصادية للسائقين، وبيئية عبر الحد من التلوث البيئي، فضلا عن الارتقاء بالصناعة الوطنية للسيارات.

وعلى صعيد آخر أطلقت الحكومة في شهر يناير الماضي «البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والذي ينفذ برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يتيح لأصحاب التاكسي، والميكروباصات، استبدال مركباتهم التي مر على إنشائها 20 عاماً بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج "البنزين والغاز الطبيعي"، وذلك تطبيقاً لبنود قانون المرور الذي يجيز عمل السيارة لفترة 20 عاماً فقط، وهي البنود التي لم تكن مفعلة من قبل مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين.

وبدأت المبادرة عبر معرض لعرض نماذج السيارات المُتاحة للاستبدال بالسيارات «المتهالكة»، والتي سيصل عددها لـ7 نماذج من السيارات الحديثة.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة أن المبادرة تستهدف المبادرة خلال عام 2021، استبدال 70 ألف سيارة قديمة، بواقع 55 ألف سيارة تاكسي وملاكي، و15 ألف ميكروباص، على أن يتمّ استبدال قرابة 180 ألف سيارة في عامين 2022، و2023.

وأعلنت الحكومة نها ستتيح حافزًا ماليا للمواطنين للاشتراك في البرنامج القومي لإحلال وتجديد السيارات، وهو ما قدرته، مع التنويه إلى أن هذا الحافز.

ونوهت وزيرة التجارة والصناعة، إلى سيدفعه المواطن كمقدم للسيارة، على أن يطلق البنك المركزي المصري، مبادرة قومية لتمويل باقي ثمن السيارة، على أقساط بفائدة أقل من 5%، ولفترات سداد قد تصل حتى 10 سنوات.

تسلم سائق بالإسكندرية هدية

تسلم سائق بالإسكندرية هدية

تسلم سائق بالإسكندرية هدية

تسلم سائق بالإسكندرية هدية

تسلم سائق بالإسكندرية هدية