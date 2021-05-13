الموزع يحيى يوسف يكشف كواليس مشاركته فى أوبريت «إحنا مش بتوع حداد»

شارك الموزع الموسيقي يحيى يوسف في مسلسل الاختيار 2 بأغنية "وقت الحساب" والتي قدمها النجم أحمد سعد في نهاية الحلقة الأخيرة من أحداث مسلسل الاختيار 2، كما شارك في أوبريت "إحنا مش بتوع" والذي عرض بعد نهاية الحلقة بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

وقال الموزع يحيى يوسف في تصريح لـ"الدستور"، إنه فخور بالمشاركة في عمل كبير مثل مسلسل "الاختيار"، والذي يبرز مدى تضحيات وبطولات الجيش المصري والشرطة المصرية في مواجهة العدو والإرهاب.

وأوضح أنه بدأ التحضيرات على أغنية "وقت الحساب" قبل حلول شهر رمضان الكريم بالتعاون مع الشاعر أحمد حسن راؤول والمحلن مدين والمخرج بيتر ميمي وجمعتنا عدد من جلسات العمل حتى بعد عرض المسلسل.

وعن مشاركته في التوزيع الموسيقي لأوبريت "إحنا مش بتوع حداد" قال إن هذة الأغنية أخذت مجهودا كبيرا في تحضيراتها وكانت الفكرة الخاصة بالأغنية قائمة من قبل رمضان، لافتًا إلى أنه أضاف للعمل العديد من الأفكار وجاء تنفيذها في الأيام الأخيرة من الشهر الكريم حتى خرج بهذه الصورة المشرفة للجمهور والعالم.

وشارك في أوبريت "إحنا مش بتوع حداد" 12 مطربا بجانب عدد كبير من نجوم الفن وتم تصويرها في ميدان التحرير تحت قيادة المخرج أحمد المرسي،، وشارك في أغنية "إحنا مش بتوع حداد" عدد من نجوم الفن في مقدمتهم كريم عبدالعزيز، أمير كرارة، إياد نصار، إنجي المقدم ، بشرى ،أاسماء أبو اليزيد، أحمد فهمي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، أحمد وفيق، وهي من كلمات أحمد راؤول ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع يحيى يوسف.

ومن جانبه أعلن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة والخدمات الإعلامية إنتاج جزء ثالث من مسلسل "الاختيار" لعرضه خلال الموسم الرمضاني لعام 2022.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.