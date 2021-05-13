الخميس 13 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح: افتتاح مسجد العوام وأداء صلاة العيد وسط الأهالى

محافظ مطروح
محافظ مطروح

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه سيقضي عيد الفطر المبارك وسط أهالي المحافظة، حيث سيقوم بافتتاح مسجد العوام الشهير قبل صلاة العيد، بالإضافة إلى الصلاة وسط الأهالي ومشاركتهم فرحة العيد، مع اتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف محافظ مطروح، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»،  أنه سيقوم بمتابعة الالتزام بالغلق الكامل للحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ  حفاظًا علي صحة المواطنين، بالإضافة إلى متابعة عمل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة.

وفي وقت سابق، أكد محافظ مطروح، أن المحافظة والمديريات الخدمية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرف العمليات الفرعية بكافة المدن والمراكز الثمانية والمديريات الخدمية، لتلقي أي بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة واتخاذ كافة الإجراءات لحلها.

وأوضح أنه وجه برفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والهيئات، خاصة مرفق الإسعاف والمستشفيات، والحماية المدنية، والمرور، والوحدات المحلية، والتواصل المستمر والتدخل المباشر لحل أي مشكلة قد تطرأ، مع التوجيه لجميع رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، ومديري مديريات الخدمات، وكل الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء ، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى الغلق الكامل  للشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات العامة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى حظر إقامة أي تجمعات أو حفلات فنية، أو احتفالات جماهيرية، فضلًا عن متابعة دورية لتلك الإجراءات، ومواجهة حازمة للمخالفين في ضوء الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد على إحكام الرقابة التموينية على الأسواق لضمان توفير كافة مستلزمات العيد بالمنافذ والأسواق، والتأكد من سلامة المعروض صلاحيته للاستهلاك الأدمي، وتوافر المخزون والمعروض من السلع الغذائية والتموينية والبترولية، وتشديد الرقابة على الأسواق، وتوفير الدقيق والخبز بالمواصفات المطلوبة للمواطنين طوال أيام العيد، وتوفير اللحوم والدواجن المذبوحة والأسماك وأسطوانات الغاز بكافة المستودعات على مستوى مراكز المحافظة.

محافظ مطروح مطروح مسجد العوام عيد الفطر المبارك غلق الشواطئ العامة والمتنزهات

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