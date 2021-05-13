«الصحة» تستقبل مليون و768 جرعة جديدة من لقاح استرازينكا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استلامها الدفعة الثانية من لقاح استرازينكا المضاد لفيروس كورونا ضمن اتفاقية كوفاكس بمطار القاهرة الدولي منذ قليل.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الدفعة الثانية بلغت مليون و768 ألف و800 جرعة.

وكان قد كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان أن الوزارة تقوم بفحص عينات من كافة الدفعات التي تحصل عليها من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا داخل هيئة الدواء المصرية للحصول على إذن التداول بعد التأكد من سلامتها.



وأشار المصدر إلى أن الوزارة ستلقح كبار السن بعقار سينوفارم بعدما أجريت عليه عدد من التجارب السريرية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن لقاح استرازينكا غير مخصص لكبار السن لعدم خضوعة لاختبارات سريرية عليهم ولكنه مخصص للشباب فوق سن 18 عاما.



وأكد المصدر أن مصر تسعى لتوفير أكبر قدر من اللقاحات لتوفيرها للمواطنين للحد من انتشار الفيروس ومقاومته، موضحا أن مصر تستلم خلال الأيام القليلة المقبلة أكثر من 8 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا وسيتم من خلالهم تطعيم المواطنين على الفور وبعد اعتماد تلك الشحنة من هيئة الرقابة على الأدوية.



من جانبه أكد مصدر باللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا أن الوزارة تعمل الآن على تلقيح المواطنين للحد من انتشار الفيروس وتقليل الأعراض التي تصاحب الإصابة بالفيروس والتي من أخطرها نقص نسبة الأكسجين في الدم والتجلطات.



وأوضح المصدر أن اللقاح يساهم في تقليل الأعراض المصاحبة للفيروس إذا لم يمنع ظهورها، لافتا إلى أن هناك تعاون وتضافر بين كافة المؤسسات المعنية بالصحة في الدولة للوصول بمصر إلى بر الأمان من خلال توفير الأدوية المستخدمة في البرتوكولات الصحية و اللقاحات التي تحد من انتشار الفيروس.



وناشد المصدر المواطنين بعدم الاستهانة بالفيروس وخلع الكمامات مؤكدا أن السلوكيات الغير صحيحة سوف تساهم في انتشار الإصابات وتوسع رقعتها بين المواطنين.

وكان قد أكد عدد من الخبراء في مجال الدواء في بريطانيا أنه الفيروس سيظل في حالة انتشار لفترة طويلة من الزمن حيث أنه من المتوقع أن نظل مجبرين على ارتداء الكمامات يوميا لمدة 5 سنوات أخرى وحتى يتم القضاء على الفيروس أو أن يظهر علاج يقضى عليه تماما.

