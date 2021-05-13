الرئيس الفلسطينى يبحث مع وزير الخارجية الأمريكى تطورات الأحداث فى القدس

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، آخر التطورات والأحداث في القدس وغزة والضفة الغربية.

وأكد الرئيس عباس، خلال اتصال هاتفي، مساء الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في كل مكان، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية العدوانية.

وشدد "عباس" على أهمية خلق أفق سياسي للوصول إلى حل سياسي، مبني على أساس الشرعية الدولية، يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكية، أهمية الوصول للتهدئة ووقف العنف، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهودًا مع كل الأطراف المعنية للوصول للتهدئة.

وجه رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، جميع الوزارات بالعمل على توفير جميع المتطلبات والمستلزمات الطبية والإغاثية لقطاع غزة فورًا، وتقديم كل متطلبات الدعم للقدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الطارئة، التي عقدت مساء الأربعاء في مدينة رام الله، لمتابعة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومدينة القدس.

وقرر مجلس الوزراء، الإبقاء على جلساته في حالة انعقاد دائم، واستمع إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية المبذولة، لوقف العدوان على قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب من جرائم الاحتلال التي تتواصل في قطاع غزة ومدينة القدس، وإضافة تلك الجرائم الإسرائيلية إلى الملف الذي باشرت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق فيه.