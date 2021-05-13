آخر تطورات أسعار الدواجن اليوم الخميس 13-5-2021

تنشر "الدستور" آخر تطورات سعر الدواجن اليوم الخميس13-5-2021 في السوق المصرى، داخل التقرير التالى، الذي يتضمن "أسعار الفراخ، وأسعار الكتاكيت، وأسعار أمهات الفراخ البيضاء، وأسعار السمان، وأسعار كراتين البيض البلدى، والأحمر، والأبيض".

ويتعرف القارئ المصرى على جميع أسعار الدواجن اليوم، طبقا لآخر التطورات في السوق الداجنى، من خلال التقرير الذي ينشر على موقع《الدستور》.

آخر تطورات سعر الدواجن اليوم الخميس13-5-2021 في السوق المصرى

أسعار الكتاكيت اليوم

- سجل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط، بين ٣ إلى ٣.٢٥ جنيه.

- وصل سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط، بين ١.٥٠ إلى ١.٧٥ جنيه.

- بلغ سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط، بين ٣ إلى ٣.٢٥ جنيه.

أسعار كراتين البيض اليوم

- سعر كرتونة البيض الأحمر، سجلت بين ٣٠ إلى ٣١ جنيها.

- سعر كرتونة البيض الأبيض، بلغت بين ٢٨ إلى ٢٩ جنيها.

- سعر كرتونة البيض البلدي، وصلت إلى بين ٣١ إلى ٣٢ جنيها.

أسعار السمان اليوم

- سجل سعر كتكوت السمان الأسمر البري البالغ من العمر يوم واحد فقط، بين ٢.٢٥ إلى ٢.٥٠ جنيه.

- وصل سعر كتكوت السمان الأبيض الهجين، البالغ من العمر يوم واحد ققط، بين ٢.٧٥ إلى ٣ جنيهات.

- بلغ سعر كتكوت السمان الهجين بياض، البالغ من العمر ١٤ يومًا، بين ٥.٥٠ إلى ٦ جنيهات.

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أسعار الفراخ اليوم الخميس

- بلغ سعر لحم الفراخ البيضاء الذي يزن كيلو، بين ٢٩ إلى ٣٠ جنيها.

- وصل سعر لحم الفراخ الساسو الذي يزن كيلو، بين ٣١ إلى ٣٢ جنيها.

- سجل سعر لحم الفراخ البلدي الذي يزن كيلو، بين ٣٥ إلى ٣٦ جنيها.

- وصل سعر لحم الأمهات الأبيض الذي يزن كيلو، بين ١٥ إلى ١٦ جنيها.