وعاظ الأزهر يؤدون صلاة وخطبة العيد من 1580 مسجدا

يشارك وعاظ الأزهر الشريف في أداء صلاة وخطبة عيد الفطر المبارك في نحو 1580 مسجدًا في مختلف مراكز ومدن محافظات الجمهورية الخميس، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأوقاف بالمحافظات.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد إن هذا التعاون يأتي في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بضرورة توحيد الجهود التوعوية المبذولة بين الأزهر ووزارة الأوقاف المصرية بما يحقق دور المؤسسات الدينية في نشر التوعية بين الناس.

وأضاف عيّاد أن الخطب تركز على حث الناس على فضائل الأعمال، وبيان فضل العطاء والبذل، وبيان الأثر الكبير للتكافل الاجتماعي في الحفاظ على قوة المجتمع وسلامته من الأحقاد والضّغائن والحسد، بالإضافة إلى استحضار معاني التعاون والبناء والعفو والتسامح فيما بينهم خصوصًا في مثل هذه المواسم الدينية.

وأوضح عيّاد أن خطبة العيد سوف تسلط الضوء أيضًا على دعوة الناس لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وحماية غيرهم من هذا الوباء، خاصة وأن الحفاظ على النفس مقصد مهم من مقاصد الشريعة الإسلامية.

يشار إلى أن وزارة الأوقاف نبهت إلى أن إقامة صلاة العيد ستكون في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط، مؤكدة أنه لا مجال لإقامة صلاة العيد في أية ساحات في ظل الظروف الراهنة حفاظًا على صحة المجتمع كله، مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وألا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، ومدة الخطبة عن 10 دقائق.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن من ضوابط صلاة العيد ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي، وعدم فتح دورات المياه، وألا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.