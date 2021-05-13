مؤلف «إحنا مش بتوع حداد»: استمر التحضير 3 أيام والفكرة جاءت بشكل مفاجئ

أعرب الشاعر أحمد حسن راؤول عن فخره بمشاركته في عمل وطني مثل مسلسل الاختيار بأغنيتن هما أغنية "وقت الحساب" للمطرب أحمد سعد والتي عرضت في الحلقة الأخيرة من مسلسل "الاختيار 2" وأوبريت "إحنا مش بتوع حداد".

وقال راؤول، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن أوبريت "إحنا مش بتوع حداد" بدأت التحضيرات فيه منذ 5 أيام تقريبا ولم يكن ضمن الترتيبات الأولية للمسلسل، حيث جاءت الفكرة بشكل مفاجئ، على غرار الأغنية التي قدمت في الجزء الأول، وأن يشارك فيها جميع أبطال الجزئين، وحمل الأوبريت نفس اسم أغنية الجزء الأول للشاعر محمد طارق وديع، ولكن جاءت الكلمات مختلفة.

وأضاف أن التحضيرات جاءت بعد عرض حلقات المسلسل وبدأنا تنفيذها منذ 5 أيام تقريبا واستمر تنفذيها داخل الأستوديو لمدة 3 أيام، وتم تصويرها في اليوم التالي من الانتهاء من تسجيلها.

وتابع أن تحضيرات الأوبريت كانت شاقة ومجهدة، خاصة وأننا قمنا بإضافة عدد من الجمل والكلمات بعد التسجيل كي تخرج بهذا الشكل الذي شاهده الجمهور، معربا عن سعادته البالغة باختيار كتابة الأغنيات الوطنية في الفترة الأخيرة.

وأكد أنه يطمح في أن يكون مثل الأبنودي وصلاح جاهين في كتابة الأعمال الوطنية بجانب الأغنيات الرومانسية والدرامية.

وشارك في أوبريت "إحنا مش بتوع حداد" 12 مطربا بجانب عدد كبير من نجوم الفن وتم تصويرها في ميدان التحرير تحت قيادة المخرج أحمد المرسي، وشارك فيها عدد من نجوم الفن في مقدمتهم كريم عبد العزيز، أمير كرارة، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، أحمد فهمي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي وأحمد وفيق، وهي من كلمات أحمد راؤول ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع يحيى يوسف.

ومن جانبه، أعلن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة والخدمات الإعلامية إنتاج جزء ثالث من مسلسل "الاختيار" لعرضه خلال الموسم الرمضاني لعام 2022.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.