«واتساب» يسعى لتعزيز أمان النسخ الاحتياطية

أكد موقع "لايف منت" التقني، أن تطبيق المراسلات الفورية الشهير "واتساب" يسعى إلى زيادة أمان النسخ الاحتياطية الحسابية الخاصة به.

ووفقًا للموقع التقني، مساء الأربعاء، فإن تطبيق "واتساب" يعمل على إضافة ميزة جديدة للحماية تتمثل في كلمة مرور، تعمل على تشفير النسخ الاحتياطية للدردشة، الأمر الذي يجعلها في متناول المستخدم فقط، مما يضفي مزيدا من الأمان.

وفي سياق متصل، يختبر تطبيق "واتساب" ميزة تجعل الصور تختفي تلقائيًا بعد فتحها بوقتٍ قصير ضمن التطبيق، كما أطلق مؤخرًا ميزة تتيح للمستخدم إزالة الصوت عن الفيديو قبل مشاركته.



يذكر أن "واتساب" يوفر تشفيرًا شاملًا لمحادثاته، ومع ذلك، كانت لا توجد ميزة أمان من هذا القبيل للنسخ الاحتياطية.

ويستخدم تطبيق "واتساب" جوجل درايف Google Drive لتخزين النسخ الاحتياطية على نظام اندرويد الأساسي.

وتختبر «واتس آب» خاصية جديدة لمراجعة الرسائل الصوتية قبل إرسالها

وفي سياق آخر، تجري شركة "واتس آب" الأمريكية حاليًا اختبارات على خاصية جديدة في تطبيق المراسلات الإلكترونية تمكن المستخدمين من مراجعة الرسائل الصوتية قبل إرسالها إلى الطرف الآخر.

وذكر موقع " جادجيتس 360 " الإلكتروني -نقلًا عن مصادر مقربة من صانعي القرار بالشركة- أن مطوري التطبيق يقومون حاليًا باختبار مجموعة من التحديثات على التطبيق تشمل سرعة الرسائل الصوتية، ونقل سجلات المحادثات بين الهواتف التي تعمل بأنظمتي أندرويد و أبل، بالإضافة إلى مراجعة محتوى الرسائل قبل إرسالها.

وأضافت المصادر، أن هذه التحديثات يتم حاليًا اختبارها استعدادًا لإطلاقها في القريب العاجل، مشيرة إلى أن هذه التحديثات ستعمل على الهواتف بأنظمة الأندرويد وأبل.

وذكرت المصادر أيضًا أن الشركة تقوم حاليًا بالعمل على خاصية أخرى تسمح بمسح الرسائل في غضون 24 ساعة من إرسالها، بالإضافة إلى إمكانية تحديد توقيت يصل مدته إلى أسبوع، لإلغاء الرسائل تلقائيًا، للتقليل من مشكلة زيادة السعة التخزينية للتطبيق.