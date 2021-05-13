أمرتنا فيه بالمودّةِ وصلةِ الرحم ودوام الصلاة.. تعرف على دعاء عيد الفطر

يستعد المسلمون لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث إن صلاة العيد سُنة مُؤكَّدة، ويستحب أن تكون في جماعة مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، واظب عليها النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم، وأمر الرجال والنساء حتى الحُيَّض منهن أن يخرجوا لها.

وترصد"الدستور" دعاء يوم عيد الفطر.

إلهي وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودّةِ وصلةِ الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه يا من بذكرك تطمئنُّ القلوب الخائفة.

اللهم إنك شرعت العيد فرحة وسرور فتمم اللهم يا رب فرحة وسرور علينا جميعا بملك ينادي من السماء قائلا أبشر بخير يوم قد مر عليك فإن الله قد قبل عملك وغفر ذنبك وقضى حوائجك وأعطاك سؤلك.

اللهم أعنّا على إتمام الطّاعات بالصّلاة والذّكر وصلة الرّحم، ولا تحرمنا يا الله من رضاك، اللهمّ يا معطي من تشاء ومانع عمّن تشاء، أعطنا اللّطف وأنزل علينا الرّحمة، وامنع عنّا السّخط والغضب والبلاء، ومدّنا من فضلك وعطائك ورزقك الواسع، وأغننا بالحلال عن الحرام، فلا معطي إلّا أنت.

اللهمّ اعف عما تأخّر من ذنوبنا وما تقدّم. فلا عفوّ وغافر لها إلّا أنت. ربنا اكتبنا مع من قُدّر لهم دخول جنّات النّعيم، وأن نحشر يا الله مع الشّهداء والصّدّيقين، آمين .

تبدأ تكبيرات عيد الفطر من رؤية هلال شهر شوال بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان قال ابن عباس: حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا.. وينتهي التكبير بخروج الإمام إلى الصلاة.

والصيغة الصحيحة لـ تكبيرات العيد: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبدإلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد».