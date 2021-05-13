موعد أذان صلاة الفجر اليوم الخميس فى القاهرة والمحافظات 13-5-2021

لديكم موعد أذان صلاة الفجر اليوم الخميس في القاهرة والمحافظات ١٣-٥-٢٠٢١، ونستعرض لكم خلال التقرير جميع المعلومات عن مواعيد صلاة الفجر في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، بحسب أخر تطورات دار الإفتاء المصرية.

ويتضمن التقرير مواقيت أذان صلاة الفجر، في المحافظات التالية، "القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد والسويس، والعريش، والطور، ودمنهور، وطنطا، والمنصورة، والزقازيق، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا".

موعد أذان صلاة الفجر اليوم الخميس أول أيام عيد الفطر في القاهرة والمحافظات ١٣-٥-٢٠٢١

- موعد آذان صلاة الفجر في محافظة القاهرة، بتوقيت ٣:٢٤ ص.

- موعد آذان صلاة الفجر في محافظة الإسكندرية ، بتوقيت ٣:٢٥ ص.

- موعد آذان صلاة الفجر في محافظة بورسعيد، بتوقيت ٣:١٦ ص.

- موعد آذان صلاة الفجر في محافظة السويس، بتوقيت ٣:١٩ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة العريش، بتوقيت ٣:١٠ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في الطور، بتوقيت ٣:٢١ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة دمنهور، بتوقيت ٣:٢٤ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة طنطا، بتوقيت ٣:٢٣ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة المنصورة، بتوقيت ٣:٢٠ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة الزقازيق، بتوقيت ٣:٢١ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة الفيوم، بتوقيت ٣:٢٨ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة بنى سويف، بتوقيت ٣:٢٨ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة المنيا، بتوقيت ٣:٣٣ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة أسيوط، بتوقيت ٣:٣٤ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة سوهاج، بتوقيت ٣:٣٣ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة قنا، بتوقيت ٣:٣١ ص.

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وقدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة المعلومات عن موعد أذان صلاة الفجر اليوم الخميس في القاهرة والمحافظات ١٣-٥-٢٠٢١، بحسب أخر تحديثات دار الأفتاء المصرية.