«النمر» الحلقة الأخيرة.. انتحار بيومى فؤاد وحرق نرمين الفقى

عرضت قناة الحياة الفضائية الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل النمر الذي يخوض بطولته النجم محمد إمام.

وبدأت الحلقة الأخيرة من مسلسل النمر باكتشفت "هدية" التي تجسدها الفنانة سوسن بدر والدة محمد إمام أن شقيقها "نصر" الذي يجسده الفنان حجاج عبد العظيم وهو الذي قتل "الشيمي رضوان" وحسته على الهرب تخوفا عليه من أن يقتل.

وعلم أبناء "الشيمي رضوان" كل من هنا الزاهد ومؤمن نور أن "نصر" وراء قتل "الشيمي" وذهب على الفور إلى المكان الذي يختبئ فيه واعترف أن الذي وراء قتل "ماهر رضوان" والد محمد إمام هي "شمس" الفنانة نرمين الفقي وإنه قام بقتل "الشيمي" مما دفع مؤمن نور "علي" لقتله بطلق ناري.

وعلم محمد إمام أن زوجته شمس هي التي قامت بقتل والده وهو في سن الصغر وذهب إليها أبنها الفنان محمد مهران و"حسن الحلق" الذي يجسده الفنان خالد أنور ابن الفنان بيومي فؤاد "عنتر الحلق" لإبلاغها بأن محمد إمام علم بكل شئ كي تقوم بالهرب.

قامت ولاء الشريف التي تجسد شخصية "فريدة" بالذهاب إلى "ملك" الفنانة هنا الزاهد كي تبلغها بأن زوجها "حسن الحلق" لم يحبها وإنه طلب يديها للزواج بعد أن قام شقيقها بطلاقها مما دفع ملك لطلب الطلاق منه.

واستولى محمد إمام على جميع أموال عنتر الحلق وذلك عن طرق "فريدة" والتي خدعت ابنه حسن بأنها تحبه وتريد أن تعود له وتتعاون معه في أن يصبح أحد كبار حي الصاغة وعرضت عليه الخوض في إحدى الصفقات والذي وضع فيها جميع أموال والده واكتشف أن هذه الصفقة لصالح محمد إمام، وتعرض بعدها بيومي فؤاد للاصابة بالشلل والانتحار، فيما اصيب خالد أنور بالجنون.

وقام محمد إمام بخطف محمد مهران نجل الفنانة نرمين الفقي والتي اتفقت معه أنها ستكتب جميع أموالها باسمه مقابل ترك ابنها وكانت في نيتها أن تقتل بعد ذلك محمد إمام وهدية وبالفعل قامت بإشعال النيران في المنزل ولكن قام أبنها محمد مهران بإنقاذهم فيما التهمت النيران نرمين الفقي.

وانتهت الحلقة بمشهد قتل محمد إمام في حي الصاغة لكنها كانت خدعة كي يبعد عنه جميع المعادين له بعد أن اعترف بحبه لهنا الزاهد.