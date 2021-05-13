الخميس 13 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

عرضت في الحلقة الأخيرة من «الاختيار 2»

«حمل السلاح والعودة لما قبل الثورة».. أبرز تفاصيل اعتراف الارهابي محمود عزت

اعترافات الإرهابي
اعترافات الإرهابي محمود عزت

بدأت أحداث الحلقة الثلاثين والأخيرة من مسلسل "الاختيار 2"، بالإشارة إلى عملية القبض على محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، إذ يتلقى جهاز الأمن الوطني إ معلومات بتواجده في فيلا بالتجمع الخامس، وعدم صحة ما رددت له الجماعة بتواجده خارج مصر.


وقال الإرهابي محمود عزت في اعترافاته التي ظهرت بمسلسل "الاختيار 2" :"يجوز إن احنا نحمل سلاح لحماية المتظاهرين"، مضيفا:" حالة النجاح بالنسبالي إني ارجع إلى حال ما قبل الثورة".

- تفاصيل القبض على الإرهابي محمود عزت

وفي 28 أغسطس 2020 ألقت ألقت قوات الأمن، القبض على القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام والعقل المدبر للجماعة، داخل أحد الشقق السكنية بالتجمع الخامس، شرق القاهرة.
ورصدت قوات الأمن "عزت"، المطلوب منذ سبع سنوات، في أحد الأماكن العامة منذ شهر، وتم وضعه هو ومحيطه تحت الرقابة المشددة.
https://twitter.com/ahyounes/status/1392585518328815616?s=19

- عرض فيديو اعتراف لإرهابي حاول اغتيال رئيس الجمهورية  

وعرضت  الحلقة فيديوهات من التحقيقات الحقيقة مع التكفيرى صقر الذي كان ضمن عملية استهداف رئيس الجمهورية في مطار القاهرة، حيث روى تفاصيل العملية، مع عرض تصوير حقيقي لملاحقة الشرطة لهم واستشهاد الرائد ماجد عبد الرازق، ثم عرض تصوير حقيقى من جنازة الشهيد ماجد عبد الرازق، إضافة إلى عرض مشاهد من احتفال الرئيس بعيد الشرطة الـ 68 مع تكريم أبطال الاختيار الجزء الأول.

ومسلسل الاختيار 2 من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وهو من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، والعمل من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، ، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد سعيد عبدالغني، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وسهر الصايغ وهشام ماجد وأشرف عبدالباقي وبيومي فؤاد.

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