إقبال كبير على محال المحمصات بشبرا مصر (صور)

شهد عدد من محلات الحلوى الخاصة بالمكسرات والتسالي بمنطقة شبرا مصر بمحافظة القاهرة زحامًا شديدًا في ليلة عيد الفطر المبارك، لشراء الحلوى التي تأتي ضمن أساسيات العيد، بجانب الكحك والبسكوت، وحرص الجميع على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، يقول محمد حسن، إنه يعمل في محل الحلوى والتسالي منذ سنوات، تربى وسط المهنة خاصة وأنه من الصعيد، لافتًا إلى أنه يسافر زيارة لأهلة كل ٣ شهور لمدة أسبوع، ويعاود مرة أخرى لعمله.

"بنقضي العيد في الشغل" هكذا أوضح "حسن" كيفية قضاء إجازة العيد، والتي يستمرون فيها بالعمل، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا أثر على حركة البيع والشراء، خاصة بعد مواعيد الغلق التي أقرتها رئاسة الوزراء.

ومن جانبه، أوضح محمد أبو الدهب، أن المحمصات من أكثر الأشياء التي يقبل عليها الزبائن خلال موسم عيد الفطر، لافتًا إلى أن المواطنين تفصل اللب السوري والشوكولاتة وغيرها من المكسرات.

وأضاف "أبو الدهب"، أن فيروس كورونا ومواعيد الغلق أثرت على حركة البيع والشراء، إلا أنه خلال أيام العيد بدأت تنتعش من جديد، لافتًا إلى أنهم يتخذون كافة الإجراءات الاحترازية لسلامة الزبائن، من ارتداء الكمامات الطبية، واتخاذ مسافات آمنة، واستخدام أدوات التعقيم داخل المحال.

وأعلنت رئاسة الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن مجموعة من القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية والتعامل مع أزمة فيروس كورونا خلال أسبوعين المتعلقة بعيد الفطر المبارك، والتي بدأ تطبيقها صباح الخميس الماضي ولمدة أسبوعين بدأ من يوم 6 مايو الجاري وحتي 21 مايو.

وتم تحديد إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارًا من يوم الأربعاء 12 مايو وحتى يوم الأحد 16 مايو لتكون إجازة العيد 5 أيام.

وتضمنت الإجراءات مجموعة من القرارا،ت وهي أن تغلق كافة المحال والمولات التجارية والمقاهي ودور السينما والمسرح والكافيهات والكافيتيريات في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك بهدف تلاشي الزحام على المحال والأماكن العامة خلال الأيام الجارية، والحد من تفشي فيروس كورونا.

وعن صلاة عيد الفطر المبارك، فسوف يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تطبق في صلاة الجمعة، من حيث حظر اصطحاب الأطفال، والإلتزام بارتداء الكمامات الطبية، واتخاذ مسافات آمنة، واستخدام أدوات التعقيم، وعدم الصلاة في الساحات.

محال التسالي

محال التسالي