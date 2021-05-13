محافظ الوادى الجديد يستقبل الأنبا أرسانيوس للتهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور الدكتور محمود جاهين، مدير عام الأوقاف بالمحافظة، ووفد من كنيسة العذراء بالخارجة.

وأكد المحافظ علي اعتزازه وتقديره لروابط الأخوة والوحدة والمحبة بين أبناء الوطن، والتي تؤكد على قوة النسيج الوطني وسماحة أبنائه، داعيًا الله أن يديم علي الشعب المصري تماسكه ووحدته، وأن يحفظ وطننا الغالي ويوفق قيادته الحكيمة لما فيه خير المصريين جميعًا.

وفي نفس السياق، قدم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال لقائه بالمواطنين عقب أداء صلاة العشاء بمسجد الاستقامة بمدينة الخارجة.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتقليل التجمعات خلال أيام العيد لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مع الحرص على سرعة التسجيل للحصول على اللقاح للوقاية من الفيروس.

كما وجه بدراسة إنشاء ساحة انتظار لسيارات النقل والمعدات الثقيلة بمنطقة ٢٥ يناير، والتنسيق مع هيئة الطرق لرفع كفاءة طريق الخارجة باريس بالمنطقة من مدخل الغويطة وحتى قرية الثورة.

وفي سياق متصل، قام محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، بالمرور على الأسواق والمحال التجارية بمدينة الخارجة، للتأكد من الالتزام بمواعيد الإغلاق المقررة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

وشدد المحافظ على ارتداء الكمامة، ومنع التزاحم للحفاظ على سلامة وصحة الجميع، موجهًا بتطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بكل حسم.

ووجه محافظ الوادي الجديد بتفعيل غرفة العمليات الرئيسية والفرعية وغرفة تلقي الكوارث والأزمات بالمخافظة، والاتصال الدائم والمتكرر بكل مراكز المحافظة وقراها، وذلك لتلقي أي طوارئ قد تحدث خلال أيام عيد الفطر المبارك.