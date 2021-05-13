قتل محمد رمضان ووفاة سمية الخشاب .. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل موسى

شهدت احداث مسلسل موسى تطور كبير وصولا إلى الحلقة الأخيرة الثلاثين والتي شهدت مقتل محمد رمضان وشخصية موسى على يد شيخ البلد الشخصية التي قدمها الفنان رياض الخولي بعد أن علم أن موسى يتواجد في منزله بالصعيد.



وتوفي موسى بعد أن نصب له شيخ البلد كمين أمام منزله فيما دافع موسى عن نفسه إلى أخر نفس ودافع عن عائلته وهو ما دفعه إلى أن يسقط قتيلا.



وشهدت الحلقة أيضا وفاة "حلاوتهم" الشخصية التي تقدمها الفنانة سمية الخشاب وذلك بالسقوط من المنزل بعد أن تعرض للحريق فيما علم المعلم وهبة بما حدث لشقيقته وانهار من البكاء إلى أن تم قتله بالرصاص.



وأعلنت قناة dmc عن مواعيد عرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا، حيث انطلق عرض أولى الحلقات في الثلاثاء الأول من شهر رمضان منذ أسبوعين تقريبا، وبداي من الحلقة الثالثة عشر تم تقديوها في تمام الساعة 6:30 مساء فيما الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.



واستمرت الجهة المنتجة في كشف مواعيد الإعادة الخاصة بمسلسل موسي الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات حيث ان إعادته الأولى تأتي في 11:30 مساءً، أما الإعادة الثانية فتكون 11 صباحا، وهو من بطولة الفنان محمد رمضان.



في السياق نفسه كشفت الشركة المنتجة سينرجي والمتحدة للخدمات الإعلامية عن تردد قناة دي انسي هو 11449، ومعدل الترميز 27500 أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.



ومسلسل "موسى" فهو بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، فيما تدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى وخاصة فترة الاربعينيات من القرن الماضي.

ويشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الفنانين والأعمال الفنية المختلفة من بينها مسلسل اللي مالوش كبير ومسلسل الاختيار الجزء الثاني ومسلسل لعبة نيوتن ومسلسل نسل الأغراب ومسلسل الطاووس ومسلسل ضل راجل ومسلسل كوفيد 25 ومسلسل أحسن أب وآخرون.