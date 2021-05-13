«تعليم الجيزة»: تجهيز لجان الشهادة الإعدادية عقب إجازة عيد الفطر المبارك

قال ناصر شعبان، مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية، إنه سيتم تجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.

وشدد "ناصر" ، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه سيقوم بزيادة عدد اللجان لتحقيق هدف التباعد بين الطلاب، بواقع ١٤ طالبًا بكل لجنة امتحانية، على أن يتم زيادة عدد الملاحظين والمراقبين ليناسب عدد لجان سير الاختبارات.

وحددت وزارة التربية والتعليم، موعد إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية في أول يونيو القادم، حيث يجرى داخل المدارس في لجان مراقبة ومؤمنة جيدًا، للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين من الإصابة بكورونا، على أن يعقد الامتحان ورقيًا في كل مادة بمفردها وليست امتحانات مجمعة، بحيث تكون ورقة إجابة منفصلة عن ورقة الأسئلة.

كما تم التشديد، على الزام واضعي الامتحانات بوضع الأسئلة الامتحانية في منهج الفصل الدراسي الثاني فقط، بحيث تكون الأسئلة مباشرة والإجابة عنها واضحة لا تحمل أي تعجيز أو ألغاز أو تعقيدات للطلاب.

وستكون الدرجة العظمى لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية هي 280 درجة لجميع المواد التي تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي الحالي 2020/2021.

وشددت الوزارة على الزام جميع المشاركين في أعمال الامتحانات سواء طلاب أو مراقبين وملاحظين بارتداء الكمامات، وضرورة توفير أجهزة لقياس درجة الحرارة للطلاب وجميع العاملين بالمدرسة قبل السماح لهم بدخول المدارس أو اللجان الامتحانية، وتجهيز غرفة عزل وطبيب زائر داخل المدارس أو اللجان الامتحانية لاتخاذ اللازم في حالة الضرورة أو اكتشاف أي حالة كورونا بين صفوف الطلاب أو المعلمين.

وحددت وزارة التربية والتعليم، أنه في حال تغيب أي طالب عن أداء الامتحان بعذر قهري سوف يعقد له امتحان آخر في وقت لاحق يتم تحديده من قبل المديرية التعليمية.