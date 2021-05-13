الرئيس الأمريكى يجرى اتصالًا مع نتنياهو لإنهاء الصراع مع الفلسطينيين

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، عن تفاصيل إجراء اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معربًا عن أمله بإنهاء الصراع مع الفلسطينيين عاجلًا وليس آجلًا.

وقال بايدن، إنه "يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها، منددًا بهجمات حماس الصاروخية"، معربًا عن اعتقاده بأن القدس يجب أن تكون مكانًا للسلام، وفقًا لبيان البيت الأبيض.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أن أنتوني بلينكن تحدث الأربعاء إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وعبر له عن مخاوفه من الهجمات الصاروخية من غزة، مؤكدًا لنتنياهو ضرورة خفض التصعيد ونبذ العنف.

وكان بلينكن قد كشف أن الولايات المتحدة سترسل دبلوماسيًا رفيعًا للشرق الأوسط لحث الإسرائيليين والفلسطينيين على تهدئة العنف "المروع"، قائلًا إن إسرائيل تتحمل مسؤولية خاصة لتفادي حدوث إصابات في صفوف المدنيين.

وأضاف: "الصور التي خرجت الليلة الماضية مروعة، مقتل أي مدني مأساة، وطلبت من نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية هادي عمرو أن يتوجه إلى المنطقة فورا للقاء الإسرائيليين والفلسطينيين سيحث نيابة عني وعن الرئيس بايدن، على وقف التصعيد".

وقال بلينكن: "على الجانبين خفض العنف"، مميزًا بين "حماس كمنظمة إرهابية تطلق بشكل عشوائي الصواريخ التي تستهدف مدنيين في الواقع، ورد إسرائيل دفاعًا عن نفسها".

كما ألقى على كاهل إسرائيل مسؤولية خاصة قائلًا: "أتصور أن إسرائيل تتحمل عبئًا إضافيًا في محاولة بذل كل ما في وسعها لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين حتى لو كانت ترد بشكل صحيح دفاعًا عن شعبها".

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري كشف عن عزم الرئيس بايدن إرسال مبعوث إلى الشرق الأوسط مع تصاعد المواجهة بين إسرائيل وحركة حماس.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن بايدن سيرسل مبعوثًا إلى إسرائيل للتوسط في تهدئة.