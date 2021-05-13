الغردقة أكثر المدن استقبالًا للمصريين فى عيد الفطر

تشهد المدن السياحية إقبالا كبيرا من قبل المواطنيين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وجاءت مدينة الغردقة من أولى وجهات المصريين خلال العيد.

ويشير علاء عاقل، رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، إلى أن هناك زيادة ملحوظة فى إشغالات الفنادق خلال عيد الفطر المبارك بسبب إقبال المصريين على قضاء أيام العيد بالمقاصد السياحية، لافتا إلى أن الإقبال الأكثر على الفنادق المتوسطة بالمدن السياحية المختلفة، وهناك إقبال من المواطنين على مدينة الغردقة، لافتا إلى أن متوسط إشغالات فنادق الغردقة خلال العيد يصل مابين إلى ما بين 40 إلى 45%، حيث تعمل الفنادق بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية، تنفيذا لضوابط الإجراءات الاحترازية للتشغيل.

وأضاف "عاقل"، في تصريحات خاصة، أن هناك تشديدات من وزارة السياحة والآثار للفنادق باتباع الإجراءات الصحية التى وضعتها وعدم التهاون فى تنفيذ تلك الإجراءات، كما أن هناك لجان سرية من الوزارة ستقوم بالتفتيش والرقابة على الفنادق، للتأكد من تطبيقها للإجراءات الصحية والوقائية للتشغيل.

وأوضح أن متوسط أسعار الغرف الفندقية خلال فترة العيد يصل ما بين 1.500 إلى 2000 جنيه لليلة الواحدة، وهذا أكثر الفئات الفندقية التى تشهد إقبالا من قبل المواطنيين.

وأشار إلى أن هناك إقبالًا من بعض الجنسيات لزيارة شرم الشيخ والغردقة من بينها أوكرانيا وبيلاروسيا والتشيك وكازاخستان ورومانيا، كما ستشهد الفترة المقبلة انتعاشا بقدوم السائحين الروس إلى شرم الشيخ والغردقة واستعادة حركة الطيران المباشر من المدن الروسية مباشرة على مطارى شرم الشيخ والغردقة، والمتوقع وصول أولى ول رحلات الطيران المباشر خلال شهر يونيو المقبل.

يشار إلى أن روسيا أرسلت عددًا من الوفود الأمنية لمتابعة الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية وخاصة مطارى شرم الشيخ قبيل استعادة الحركة السياحية بعد توقف الطيران المباشر عام 2015 عقب سقوط إحدى الطائرات الروسية بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ.