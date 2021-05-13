التخطيط: 262 مليون جنيه لإحلال مدارس التعليم الأساسى بالبحيرة

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 262.2 مليون جنيه لإحلال وتجديد مدارس تعليم أساسى و169.8 مليون جنيه لإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى بمحافظة البحيرة، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.



وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن الخطة الاستثمارية للمحافظة شملت إنشاء وتجهيز 707 فصول بمحافظة البحيرة بتكلفة 160.8 مليون جنيه، وإحلال وتجديد مدارس تعليم فنى بتكلفة 52 مليون جنيه، وإحلال وتجديد مدارس تعليم ثانوى بتكلفة 30 مليون جنيه.



وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن عدد المدارس بمراحلها التعليمية المختلفة يبلغ 3812 مدرسة، حيث تستحوذ محافظة البحيرة على 7.9% من إجمالي المدارس على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد الطلاب 1.5 مليون طالب 70% منهم فى الريف، وتقدر نسبة الإناث بين الطلاب 46.7%، بينما تبلغ نسبة الأمية فى المحافظة 31.8.



وتابعت: يبلغ عدد المعلمين فى مراحل التعليم قبل الجامعة نحو 53.6 ألف معلم، بمعدل 28 طالبا لكل معلم، فى حين تسجل كثافة الفصول 49 طالبا لكل فصل.



يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة البحيرة يصل إلى 605 مشروعات، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 2020/2021 تبلغ 5.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 113.6% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2.2% من الاستثمارات العامة الموزعة.



وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحيرة بخطة عام 20/2021 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2.5 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 43.8%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي 807.4 مليون جنيه بنسبة 14.2%، إلى جانب توجيه 802 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 14%، ويخص قطاع النقل استثمارات بقيمة 525.1 مليون جنيه بنسبة 9.2%، وتوجيه 407,5 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 7.1%، بالإضافة إلى توجيه 658 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 11.6%.