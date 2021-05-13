الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة الأخيرة.. دينا الشربينى تنتقم وتهرب بالكنز فى «قصر النيل»

مسلسل قصر النيل
مسلسل قصر النيل

أنهت كاميليا (دينا الشربيني) رحلتها في "قصر النيل"، وفي الحلقة الأخيرة من المسلسل نجحت في الخروج من القاهرة إلى روما بصفتها بولا واصف، وبرفقة ماركو جلدوني (أحمد مجدي) وعاشا بالخارج لمدة عشر سنوات دون أن يعلم أحد مصيرهما.

وانتقمت كاميليا من عائلة السيوفي وهي بعيدة عن القصر، حيث صدر قرار بتأميم القصر والمصنع بسبب هروبها مع خالد نوح خارج البلاد، وانهارت عايدة الخزندار (ريهام عبد الغفور) وفقدت النطق وانتهى بها الحال في مصحة نفسية.

وخرج الثلاثة أبناء من القصر دون رجعة وبدأ كل واحد منهم حياته، فعاد فوزي (أحمد صالح) إلى مجال الفن، وافتتح حسين (محمد حاتم) شركة استيراد وتصدير، أما نبيل (نبيل عيسى) فعاش مع ابنه وبدأ عمل خاص في مجال المقاهي.

وبعد عشر سنوات عادت كاميليا واشترت قصر السيوفي بعد أن فقدت الدولة الأمل في الاستفادة منه، لتبدأ في البحث عن الكنز المفقود، فقد احتفظت بمفتاح فهمي السيوفي (تامر ضيائي) طيلة تلك المدة، و بعد الكثير من البحث داخل القصر عثرت على الكنز المفقود، وأصبح بين يديها مئات السبائك الذهبية لتنهي رحلتها في قصر النيل منتصرة، وتنتقم من عائلة السيوفي على طريقتها الخاصة.

ويُعرض مسلسل "قصر النيل" على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.

دينا الشربيني احمد مجدي صبري فواز مسلسل قصر النيل الحلقة الأخيرة مسلسل قصر النيل

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