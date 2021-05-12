الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

بمشاركة نجوم الفن.. "إحنا مش بتوع حداد" تكتب نهاية "الاختيار 2" (فيديو)

إحنا مش بتوع حداد
إحنا مش بتوع حداد

شهدت أحداث الحلقة 30 من مسلسل "الاختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وهو أحد الأعمال التي أنتجتها شركة “سينرجي” لخدمة القضايا الوطنية المصرية  عرض أغنية "إحنا مش بتوع حداد"، بحضور أبطال المسلسل في جزئيه الأول والثاني، وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة.

وبدأت الأغنية بكلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي قال فيها "خليكم يا مصريين على قلب رجل واحد"، ثم بدأت كلمات الأغنية بـ"إحنا مش بتوع حداد.. إحنا بركان غضبه قاد.. حق كل شهيد هيفضل في رقبتنا وليه معاد.. إحنا 100 مليون مبروك.. منسي ده ابنك وأخوك".

وظهر في الأغنية النجوم  كريم عبد العزيز، أمير كرارة، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، أسماء أبو اليزيد، بشرى، إنجي المقدم، نضال الشافعي، أحمد فهمي.

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