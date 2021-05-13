تخطت مليون مشاهدة.. نجوم الفن يشاركون فى أغنية «إحنا مش بتوع حداد» (فيديو)

احتفالا بدماء شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر ، شارك عدد من نجوم الفن في أغنية "إحنا مش بتوع حداد"، التي عرضت مباشرة بعد انتهاء الحلقة الأخيرة من مسلسل "الاختيار ٢" رجال الظل، والتي تخطت المليون مشاهدة بعد عرضها بساعات.

وصورت الأغنية في ميدان التحرير منذ بضعة أيام بعدسة المخرج أحمد المرسي وإشراف عام شركة ميديا هب سعدي - جوهر .

وشارك في الظهور بالأغنية عدد من نجوم الفن في مقدمتهم كريم عبد العزيز، أمير كرارة، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، أحمد فهمي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، وأحمد وفيق.

"إحنا مش بتوع حداد"، من تأليف أحمد راؤول ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع يحيى يوسف.

وتتناول قصة المسلسل الأحداث منذ بداية ثورة ٢٥ يناير، والمعارك التي حدثت بين القوات المسلحة والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية بمنطقة شمال سيناء، مرورا بفض اعتصام رابعة العدوية، وتتوالى الأحداث عن جهود القوات المسلحة في إحباط المخطط الدولي لتنظيم الإخوان، الذي كان يحلم بإسقاط مؤسسات الدولة المصرية، وفيما ينتاول المسلسل كيفية مواجهة الجيش لتنظيم الإخوان الإرهابي الذي تولى الحكم بعد ثورة ٢٥ يناير، وحقق المسلسل أعلى نسب مشاهدات في العالم، لما يتناوله من أحداث حقيقية تعرض لها أبطال القوات المسلحة أثناء تصديهم للجماعات المتطرفة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وأحداث المسلسل تأتي لتوثيق قوة الدولة المصرية ومؤسستها العسكرية، التي قامت بحماية الشعب المصري من المخطط الذي كان يستهدف هدم الدولة المصرية وشعبها العظيم.

أبطال مسلسل "الاختيار ٢"، هم أحمد مكي وكريم عبد العزيز، وسامح الصريطي، وأحمد حلاوة، ورياض الخولى، وإنجي المقدم، وعدد من الفنانين المشاركين فى أحداث المسلسل.