برلماني يدعو للإسراع بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكفر الشيخ

أكد السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وزارة الأوقاف أبلت بلاءًا حسنًا أثناء رمضان من حيث الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمع تفشي فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة، واشتراط أن يصطحب كل مصل لسجادته الخاصة، والتطهير والتعقيم المستمر والالتزام بالكمامات ، داعيًا الأوقاف لاستمرار نهجها في التصدي لتفشي الفيروس خاصة في صلاة العيد مع التشديد على تطبيق الشروط التى حددتها الحكومة لصلاة العيد.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن محافظ كفر الشيخ يحاول بأكبر قدر ممكن من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتدعيم مستشفيات المحافظة بالأكسجين والمستلزمات الطبية، خاصة في ظل امتلاء مستشفيات العزل بمصابي كورونا، مناشدًا المواطنين في الوقت ذاته بالحذر وتجنب التجمعات والزيارات العائلية قدر الإمكان وعدم المصافحة وارتداء الكمامات والتطهير والتعقيم الدائمين باستخدام الكحول.

وفي السياق ذاته، طالب شمس الدين وزارة الصحة بسرعة تطبيق منظومة التـأمين الصحي الشامل بكفر الشيخ للقضاء على أزمة نقص الأدوية بالمستشفيات ولإصلاح المنظومة الصحية بشكل عام، منتقدًا الوزارة لعدم توفيرها الأدوية في المستشفيات العامة التي يلجأ لها البسطاء للكشف بأسعار رمزية إلا أن المستشفى لا توفر الدواء ويضطرون لشراء الأدوية من الخارج بأسعار مرتفعة قد لا يقدرون على تدبيرها مشددًا على أهمية أن تعمل الوزارة على توفير الأدوية للبسطاء حتى يتم تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وكانت لجنة إدارة أزمة كورونا قد قررت عددا من الإجراءات، منها ما تم البدء فيها من 5 مايو وحتى 21 مايو، ومنها ما سيبدأ بالتزامن مع عيد الفطر، وهي غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساءا مع السماح باستمرار خدمة الديليفرى، وحظر إقامة أية فعاليات أو احتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، وغلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة خلال فترة العيد، والسماح بسير وسائل النقل العادية والسيارات ولكن سيتم الحد من استخدام الحافلات الجماعية، والسماح بإقامة الأفراح بالقاعات المفتوحة فقط حتى 9 مساء، كما بدأت إجازة عيد الفطر منذ أمس الأربعاء وحتى الأحد القادم.