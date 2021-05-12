أبرزها البترول واللحوم.. مصر ترشد فاتورة استيراد 10 سلع جديدة خلال 2021

كشفت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ترشيد مصر وارداتها من عدد كبير من السلع التي ساهمت في تقليص القيمة الإجمالية للواردات إلى حدود 6.03 مليار دولار خلال شهر فبراير 2021 مقابل 6.13 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 1.6%، وتمثلت أهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها فيما يلى:

بلغت قيمة الواردات من البترول الخام 214.3 مليون دولار خلال شهر فبراير 2021 مقابل 548.7 مليون دولار خلال شهر فبراير 2020 بنسبة انخفاض قدرها 61%.

كما بلغت قيمة الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 176.1 مليون دولار خلال شهر فبراير 2021 مقابل 199.1 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 11.6%.

وانخفضت قيمة الواردات من لحوم لـ 127.1 مليون دولار خلال شهر فبراير 2021 مقابل 143.9 مليون دولار خلال شهر فبراير 2020 بنسبة انخفاض قدرها 11.7%.

كما انخفضت قيمة الواردات من خيوط وشعيرات وألياف نباتية أو اصطناعية لـ 76.8 مليون دولار خلال شهر فبراير 2021 مقابل 87.3 مليون دولار خلال شهر فبراير 2020 بنسبة انخفاض قدرها 12%.

وسجلت قيمة الواردات من خشب ومصنوعاته 79.3 مليون دولار خلال شهر فبراير 2021 مقابل 80.3 مليون دولار خلال فبراير 2020 بنسبة انخفاض قدرها 1.2%.

وتراجعت قيمة الواردات من أجزاء سيارات 51.7 مليون دولار خلال شهر فبراير 2021 مقابل 81.7 مليون دولار خلال شهر فبراير 2020 بنسبة انخفاض قدرها 36.7%.

كما تراجعت قيمة الواردات من ألبان ومنتجاتها لـ 48.5 مليون دولار خلال شهر فبراير 2021 مقابل 72.7 مليون دولار خلال فبراير 2020 بنسبة انخفاض قدرها 33.3%.

وبلغت قيمة الواردات من خلاصات للدباغة والصباغة 46.1 مليون دولار خلال شهر فبراير 2021 مقابل 49 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 6%.

كما بلغت قيمة الواردات من أجهزة اتصالات وسنترالات 40.8 مليون دولار خلال شهر فبراير 2021 مقابل 71.2 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 42.6%.

وسجلت قيمة الواردات من تفاح طازج 33.1 مليون دولار خلال شهر فبراير 2021 مقابل 33.8 مليون دولار خلال شهر فبراير 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2%.