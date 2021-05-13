الخميس 13 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر مواد البناء اليوم الخميس 13-5-2021 فى الأسواق

مواد البناء
مواد البناء

نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر مواد البناء، اليوم الخميس 13-5-2021، مع حلول أول أيام عيد الفطر المبارك، يبحث المستثمرين والشباب المقبلين على الزواج من خلال محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع "جوجل" عن سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر بالأسواق، ولذلك يعرض عليكم  "الدستور"  في تقريره اليومي كافة التفاصيل عن أسعار مواد البناء اليوم الخميس، والتي تشمل سعر الحديد والأسمنت في الأسواق. 

سعر مواد البناء اليوم الخميس 13-5-2021 في الأسواق

سعر الحديد اليوم الخميس

وبلغ سعر حديد عز نحو 13 ألف 700 جنيه، واستقر سعر حديد المصريين ليسجل نحو 13 ألف 500 جنيه، وسعر حديد العتال 13 ألف 450 جنيه، سعر حديد مصر ستيل نحو 13 ألف 300 جنيه، سعر حديد سرحان في الأسواق يبلغ 13 ألف 300 جنيه للطن، سعر حديد بشاي يبلغ 13 ألف 500 جنيه للطن، سعر حديد المعادي في الأسواق يبلغ 13 ألف 300 جنيه للطن، سعر حديد المراكبي في الأسواق يبلغ 13 ألف 300 جنيه للطن،  سعر حديد عطية في الأسواق يبلغ 13 ألف 400 جنيه للطن.

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سعر الأسمنت اليوم الخميس

حيث تداول سعر أسمنت المخصوص في الأسواق نحو 840 جنيهًا، وبلغ سعر أسمنت أسوان 695 جنيهًا، وسعر أسمنت مصر بني سويف نحو 898 جنيهًا.

 وشهد سعر أسمنت حلوان في الأسواق نحو 850 جنيهًا، وسعر الأسمنت المخلوط في الأسواق نحو 670 جنيهًا، وسعر أسمنت سيناء في الأسواق نحو 760 جنيهًا.

ووصل سعر الأسمنت الأبيض في الأسواق نحو 2500 جنيه، وأسمنت السويدي نحو 760 جنيهًا، والأسمنت المسلح نحو 857 جنيهًا.

 وبلغ سعر أسمنت النصر في الأسواق نحو 850 جنيهًا، ووتداول سعر أسمنت العسكري في الأسواق نحو 850 جنيهًا، - وأسمنت الواحة 670 جنيهًا.

وتداول سعر الأسمنت المقاوم للملوحة في الأسواق نحو 670 جنيهًا، وأسمنت الصخرة 810 جنيهات، وسجل أسمنت قاهر البحار نحو 885 جنيهًا.

سعر مواد البناء اليوم الخميس سعر الحديد أسعار الحديد الاسمنت سعر الأسمنت أسعار الأسمنت

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