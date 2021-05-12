الأربعاء 12 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

القبلة

«10 دقائق دون عناق».. تفاصيل أداء صلاة العيد في ظل كورونا

صلاة العيد
صلاة العيد

قال جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف، إن صلاة العيد ستقام في المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعة، وينطبق علها ما يطبق في صلاة الجمعة، مشيرا إلى أن المفتي أفتى بأن من يخشى التزاحم أو انتقال العدوى أو المرض أو أي شيء فإنه يمكن صلاة الجمعة في البيت وله الثواب، وكذلك من يريد صلاة العيد لكن يخشى المرض فله الثواب.

ولفت طايع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الخطبة وصلاة العيد ستكون 10 دقائق ثم ينصرف المصلون بدون مصافحة أو عناق حتى لا تنقل العدوى.

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