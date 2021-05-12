«مستثمري بلبيس»: نستهدف زيادة حجم الاستثمارات بالمنطقة خلال الفترة القادمة

قال المهندس عبدالله الغزالي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، إن الجمعية تستهدف لزيادة حجم الاستثمارات بالمنطقة خلال الفترة القادمة من خلال تدشين مصانع جديدة، متوقعًا أنه سيتم التركيز على إنشاء المصانع الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الغزالي، أن الدولة تعتزم زيادة نسبة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة وهذا سيتم عن طريق زيادة المصانع الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتكميلية الداخلة في الصناعات الكبيرة، مؤكدًا أن تلك الصناعات لها دور كبير خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.

وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، أن المشروعات القومية التي اعتزمت الحكومة خلال الفترة الماضية ستساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية أيضاً، إضافة إلى زيادة حجم العمالة ودخول عدد كبير من العمالة غير المنتظمة داخل المنظومة الرسمية.

وأكد الغزالي، أن هناك اهتماما بالغا من الحكومة بالوقوف بجانب الصناع ورجال الأعمال بمختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيراً أن جمعية مستثمري بلبيس الصناعية حريصة على عقد اجتماع شهري مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين والصناع بالمنطقة والعمل على الوصول لحل لها.

الجدير بالذكر أن منطقة بلبيس الصناعية تحتوي على أكثر من 400 مصنع بحجم عمالة تصل إلى 7 آلاف عامل، وتشتمل على جميع الصناعات مثل الغذائية، مواد البناء، والكهربائية، فضلاً عن المصانع الخاصة بمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل الجمعية خلال الفترة المقبلة على زيادة الاستثمارات بالمنطقة والعمل على زيادة حجم العمالة.

منطقة بلبيس الصناعية هى واحدة من أهم المناطق الصناعية، لموقعها الاستراتيجي الذى يمكنها من إقامة صناعات خدمية فى نفس الوقت تشغيل الآلاف من الشباب، حيث تحتوى المنطقة على 400 مصنع يعمل منها 250 بطاقة 6 آلاف عامل، كما يعمل المسئولون على تشغيل 20 ألف عامل بالمدينة، ولكن إنهاء ترفيق المنطقة يقف عائقا أمام المستثمرين مطالبين بسرعة إنهائها.