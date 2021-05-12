الأربعاء 12 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة شمال سيناء تنفى الإدلاء بأى تصريحات حول استقبال جرحى فلسطينيين بالمستشفيات

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة

نفى المكتب الإعلامي لمحافظة شمال سيناء،  إدلاء اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بأي تصريحات بخصوص استعداد مستشفيات شمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة للعلاج في مستشفيات شمال سيناء.

وأضافت الصفحة الرسمية لمحافظة شمال سيناء عبر موقع فيس بوك، أن المكتب الإعلامي  أكد  عدم إدلاء الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، بأي تصريحات في هذا الإطار، لافتًا إلى أن ما تم تداوله في هذا الإطار غير صحيح.

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