حملة إزالة لمبنى قحافة الرياضى فى طنطا

شنت رئاسة حي ثان طنطا بمحافظة الغربية بالتنسيق مع مديرية الري بالغربية حملة مكبرة لإزالة مبنى ،"نادي قحافة" الرياضي المخالف و المتعدي على منافع الري بمدينة طنطا.



جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وترأس حملة الإزالة الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والمهندس حسان محمد امام مدير ري طنطا.



وأزالت الحملة جميع المباني المخالفة التابعة للنادي والمتعديه على حرم الري وبمعدات مشروع الصيانة الوقائية بطنطا بتعليمات من المهندس محمد صلاح مدير عام مشروع الصيانة الوقائية بطنطا

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.